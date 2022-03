Das Familienzentrum Johannesgemeinde feiert Karneval.

Empelde

Zwar ist erst am Aschermittwoch alles vorbei, sagen die Jecken. Am späten Dienstagnachmittag geht es aber eigentlich schon in diese Richtung – dennoch: Das Familienzentrum Johannesgemeinde hat, wie seit Jahren traditionell an Fastnacht, eine Karnevalsfeier ausgerichtet. „Das kommt immer gut an“, sagt Viktoria Wenthe.

Die Koordinatorin des Familienzentrums fügt mit einem Augenzwinkern hinzu, „dass ich ja noch gar nicht so lange hier bin, aber so etwas weiß man“. Am 1. Dezember 2021 trat sie die Stelle als Nachfolge von Christiane Zimmermann an.

Absage der Feier war ein Thema

Viktoria Wenthe schränkt ein, „dass wir uns auch überlegt haben, ob wir die Feier absagen. Denn wegen des Ukraine-Kriegs gibt es derzeit auch Themen, wegen denen man nicht so gern eine Party macht“, sagt sie. Dennoch habe man sich dagegen entschieden. „Denn die Feier richtet sich an kleine Besucher. Die verstehen das nicht – haben außerdem in der Corona-Zeit genug gelitten durch den Ausfall vieler Veranstaltungen.“ Das Familienzentrum hatte für einen guten Kompromiss gesorgt: Die Kirche war, anders als sonst dienstags, geöffnet. So konnten Besucher dort kurz innehalten, auch eine Kerze anzünden.

Auf dem Innenhof des Familienzentrums gab es viel Programm für die Kinder. Dorota Wellner, die sonst auch die Tanzgruppe im Familienzentrum leitet, hüpfte und sprang mit den Kindern – und warf immer wieder Bonbons in die Menge. An anderen Ständen gab es für die Kinder, die noch nicht genug verkleidet waren, das bei Kinderfesten obligatorische Schminken. Und am Stand von Sonja Becker erhielten die Kinder die Gelegenheit, eine Maske zu basteln.

Dorota Wellner tanzt mit den Kindern.

Apropos Maske: Das Familienzentrum entschied sich dafür, die Karnevalsfeier auf dem Außengelände auszurichten. „Sonst hätten wir im Innenbereich Maskenpflicht gehabt und nur 50 Personen reinlassen dürfen“, sagte Wenthe, die von acht ehrenamtlich Tätigen bei der Gestaltung des Nachmittags unterstützt wurde. „Aber das hätte nicht dem Prinzip dieser Feier entsprochen.“ Und mit dieser Einschätzung lag sie richtig. Weitaus mehr als 50 Kinder plus deren Eltern hielten sich auf der großen Rasenfläche im Innenhof auf.

Mayra (5) bastelt mit Sonja Becker eine Maske.

Was die Leiterin des Familienzentrums dabei erfreute: „Wir haben viele bekannte, aber auch ganz neue Gesichter gesehen.“ Der Dienstag sei ansonsten ohnehin ein Tag, an dem im Gebäude an der Hallerstraße in Empelde viel los sei. Familiencafé, Tanzkurse, Tauschtisch, Leseclub – an Dienstagen platzt das Zentrum aus allen Nähten. Da war es nur konsequent, die Karnevalsfeier an einem ohnehin bei den Besuchern beliebten Dienstag auszurichten.

