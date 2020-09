Weetzen

Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik ruhen derzeit die Arbeiten – und doch sind sie in den vergangenen Wochen vorangekommen. „Die Kesselsanierung ist bis auf einige Restarbeiten abgeschlossen“, sagte Timo Fleckenstein, Leiter des Teams Stadtplanung der Stadt Ronnenberg.

Noch lagert schweres Öl auf dem Gelände. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

Mit im Boot bezüglich des Geländes ist auch die Region Hannover. Sprecher Klaus Abelmann teilt mit: „Mitarbeiter der Umweltverwaltung der Region Hannover sind regelmäßig auf der Baustelle und begleiten die Abrissmaßnahmen – auch weil dort Asbest entsorgt werden musste. In einem späteren Stadium, wenn die Trümmer beseitigt sind, werden dann noch Bodenuntersuchungen durchgeführt. Auch hier sind wir am Ball.“

Weitere HAZ+ Artikel

Spezialfirma hat Asbest aus dem Kesselhaus geholt

Für den Fortschritt hatte im Sommer die Cosawa Sanierung GmbH aus Peine gesorgt, das Unternehmen hat sich auf die Entsorgung von Schadstoffen spezialisiert. „Die Firma hat den Asbest rausgeholt. Die haben ordentlich was verpackt“, sagt Peter Gryschka, der mit seiner Firma aus Ihme-Roloven für Abbruch und Erdbau beim Abriss zuständig ist – und der daher die Entsorgung beobachten konnte.

Mit dem Abzug der Firma Cosawa hat sich auch der Anblick des Kesselhauses verändert. Die Abdeckungen und Planen am an den Seiten offenen Gebäude sind entfernt, auch das Gerüst ist nicht mehr vorhanden. Eine Luftmessung ergab, berichtet Gryschka, das im Kesselhaus kein Asbest mehr vorhanden, die Luft also gewissermaßen rein ist. Dies bestätigt auch Klaus Abelmann. „Auffälligkeiten gab es bislang nicht.“

Die Geschichte der früheren Zuckerfabrik Das Werk Weetzen der Hannoverschen Zucker AG wurde im Sommer 1986 stillgelegt. Nach schließenden Veräußerung wurde das Betriebsgelände durch wechselnde Eigentümer zunächst als Recylingebetrieb für Aluminiumprodukten genutzt, anschließend fand die Produktion von Aluminiumschalen auf dem Gelände statt. Nach einer weiteren Betriebsveräußerung und anschließender Betriebsaufgabe am Standort Weetzen befindet sich das Gelände seit 2013 nach erneutem Eigentümerwechsel in privater Hand. Auf dem 3,8 Hektar großen Gelände soll zukünftig Wohnbebauung verwirklicht werden, sowohl für Geschosswohnungen als auch für Einfamilienhäuser. hg

Bis Peter Gryschka jedoch mit den Abrissarbeiten weitermachen und sich mit seinen Maschinen dem Kesselhaus näher kann, können noch weitere zwei Wochen vergehen. Am Kesselhaus befinden sich noch Tanks mit Schweröl. „Die müssen zuerst abgepumpt werden. Aktuell läuft die Auftragsvergabe, das soll eine Spezialfirma machen“, sagt Gryschka, der sich daher noch etwas gedulden muss. Bis dahin setzt er seine Arbeit auf der Brache damit fort, wo er Beton und Fundamente stemmt und zerkleinert. In den vergangenen Wochen und Monaten, schätzt Peter Gryschka, „kamen dabei bestimmt 8000 Tonnen zusammen“. Diese Masse verarbeitet er zu Mineralgemisch – ein wichtiger Rohstoff, die der Unternehmer auf anderen Baustellen wiederverwendet.

Von Stephan Hartung