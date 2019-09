Ihme-Roloven

„Wir haben hier die einmalige Chance, dass die beiden Ortsteile zusammenwachsen können.“ Auf diese Weise fasste Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke die Bedeutung des Baugebietes mit dem Arbeitstitel Rietfeld in Ihme-Roloven zusammen. In einer Planungswerkstatt haben Bürger des Ronnenberger Ortsteils und solche, die es werden wollen, ihre Ideen zur Nutzung der Fläche in der Ortsmitte zusammengetragen. Viel Erwartetes, aber zum Teil auch Skurriles kam dabei zusammen. Was davon verwirklicht wird, soll sich in einer Ortsratssitzung Ende November entscheiden.

Planungswerkstatt ist Teil eines Kompromisses im Ortsrat

Die Planungswerkstatt ist Teil eines Kompromisses der Stadtverwaltung mit zwei verschiedenen Lagern im Ortsrat – und in der Dorfbevölkerung. Im Februar hatte der Fachbereich Stadtplanung der Verwaltung einen möglichen Bebauungsplan für das Baugebiet Hohefeldstraße vorgelegt. Da dieser aber im Vergleich zu vorherigen Planungen Erweiterungen aufwies, gab es Widerstände im Ort. Die Gegner plädierten unter anderem in einer Bürgerversammlung dafür, stattdessen das Baugebiet Rietfeld zu verwirklichen. Die Planungswerkstatt sollte es nun ermöglichen, beide Planungen miteinander vergleichbar zu machen. Das soll während der Ortsratssitzung passieren – so weit der Kompromiss, der nach zähen Verhandlungen getroffen worden war.

Derweil warten viele Bauwillige auf möglichst günstiges Bauland in Ronnenberg. Von rund 400 Interessenten spricht der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler. So begrüßte Bürgermeisterin Stephanie Harms am Mittwochabend auch „Ihme-Rolovener und Ihme-Rolovener i. L. (in Lauerstellung)“ im Feuerwehrhaus des Ortes, gleich gegenüber der betreffenden Fläche. „Wir freuen uns, dass die Bevölkerung in die Planungen mit einbezogen wird“, sagte Ortsbürgermeister Fricke. Zehler machte noch einmal deutlich, dass die Stadt als Vermarkter der Fläche auftreten wird, um unter anderem die Preisgestaltung und die Vergabe der Bauplätze in eigener Hand zu behalten.

25 bis 30 Einfamilienhäuser könnten entstehen

Die Leitung der Planungswerkstatt übernahm das Planungsbüro Plan zwei, welches auch bei gleichen Veranstaltungen zum Ortskern in Ronnenberg die Organisation übernommen hatte. Für das Büro stellte Lisa Nieße die Fläche vor: Die 19.000 Quadratmeter bieten Platz für 25 bis 30 Einfamilienhäuser. Allerdings gelte das Areal als ökologisch sehr sensibel. Unter anderem seien schützenswerte Bäume entlang der Hauptstraßen zu beachten, zwischen denen es keine Zufahrten zu den Grundstücken geben dürfe. Zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet müsse zudem eine grüne Ortsrandsbegrenzung von sieben bis zehn Metern Breite vorgesehen werden.

Danach mussten die Besucher aktiv werden. In drei Gruppen trugen sie zunächst ihre Vorschläge und Wünsche zusammen. Einigkeit herrschte in allen Gruppen darüber, dass altersgerechtes Wohnen im Ortskern eine Rolle spielen müsse. Auch bezahlbare Grundstücke für Familien sollten im Angebot sein. Zudem müsse das Baugebiet intelligent über die Hannoversche Straße an den Dorfplatz angebunden werden. Aber auch der Ruf nach Mehrfamilien- und Reihenhäusern wurde laut.

Auch skurrile Ideen trugen die Bürger vor, darunter den Wunsch nach einem Lagerfeuerplatz für Stockbrotpartys und die Bitte, die Grundstücke klein zu halten, damit nicht so viel Gartenarbeit anfällt.

Vergleich der Baugebiete am 25. November im Ortsrat

Mit Legosteinen durfte jede Gruppe ihr hypothetisches Baugebiet auf dem Plan umsetzen. Danach trugen alle ihre Ergebnisse zusammen. „Sie haben eine ganze Menge Ideen gesammelt“, stellte Zehler fest. Nun sei es an der Verwaltung, daraus ein Konzept zu entwickeln, um es mit dem Baugebiet Hohefeldstraße vergleichbar zu machen. Das soll dann während der Ortsratssitzung am 25. November passieren. Möglicherweise würden die Ergebnisse auch zuvor noch der Öffentlichkeit vorgestellt.

Zum weiteren Zeitplan äußerte sich der Fachbereichsleiter ebenfalls: Wenn die Entscheidung im November fallen sollte, könnte es sein, dass der Bebauungsplan noch 2020 vorgelegt wird. Die ersten Baurechte könnten im besten Fall dann 2021 vergeben werden.

