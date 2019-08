Ronnenberg

Die Kuscheltiere warten schon. Am Donnerstag, 1. August, erobern die ersten Kinder die neue Ronnenberger Kita an der Deisterstraße. Einen Tag zuvor erfährt der Bau auf dem Gelände der katholischen Gemeinde St. Thomas Morus seine Endabnahme. Im Vollbetrieb werden in der Betreuungseinrichtung unter ökumenischer Trägerschaft 40 Mädchen und Jungen in einer Kindergarten- und einer Krippengruppe untergebracht.

Während eines ersten Rundganges mit dem stellvertretenden Pastoralratsvorsitzenden Dietmar Adam, der den Bau für seine und die evangelische Michaelisgemeinde betreut, wird schnell deutlich: Alles ist noch nicht fertig. Zum Beispiel die Spielgeräte im Außenbereich konnten, unter anderem wegen Lieferproblemen, noch nicht aufgestellt werden. „Die Erzieherinnen meinen, dass sie die Kinder freuen, wenn vor den Fenstern noch ein bisschen Action ist“, sagt Adam und nimmt den leichten Verzug sportlich.

Fröhliche Kinder als Lohn für Stress in der Bauzeit

Im Inneren des Gebäudes ist die Küche noch nicht aufgebaut. Einen Planungsfehler des Handwerkers gibt Adam dafür an. Dennoch sollte die Bauabnahme am Mittwoch daran nicht scheitern. Vielmehr hadert er mit den Auflagen zum Brandschutz. Eine Fluchttür an der Gebäudeseite musste nachträglich mit einer Treppe versehen werden. „Nirgendwo gibt es so viele Türen, wie bei uns“, sagt er vieldeutig.

Adam hatte die Bauaufsicht von Pfarrer Klemens Teichert übernommen, der die Planung zunächst angeschoben hatte, dann aber krankheitsbedingt versetzt wurde. „Es passte ganz gut, da ich ja jetzt Rentner bin“, sagt Adam, der dennoch einräumt, dass der Bau zeitweise auch eine Menge Stress mit sich gebracht hat. Den Lohn erhält er, wenn ab Donnerstag die ersten Mädchen und Jungen die Flure und Gruppenräume fröhlich bevölkern.

Kosten von rund 1 Million Euro

Noch können die Kosten nicht abschließend abgerechnet werden. Nach ursprünglicher Planung sollte der Neubau rund 1 Million Euro kosten. Das katholische Bonifatiuswerk hatte 75.000 Euro als Förderung zugesteuert, die Caritas 450.000 Euro als Mietvorauszahlung. Für die verbleibenden knapp 500.000 Euro wurden aus öffentlichen Zuschüssen und Spenden finanziert. Zunächst war die Inbetriebnahme für August 2018 geplant. Zur Grundsteinlegung im Juni 2018 rechneten die Verantwortlichen optimistisch mit einer Fertigstellung im ersten Quartal 2019. Ein Berliner Flughafen wird aber definitiv nicht aus der Kita. Denn nun ist klar, dass es am 1. August definitiv losgehen wird.

Und wenn sich alles eingespielt hat, planen die Träger am 29. September eine offizielle Einweihung des Gebäudes. Dann bekommen auch die Mitglieder der beiden Gemeinden einen Einblick in den neuen Kitabau.

Zur Galerie Ab Donnerstag bevölkern die ersten Kinder die neue ökumenisch getragene Einrichtung.

Weiterlesen:

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz