Dieter Mahsarski ist geschockt: Der ehrenamtliche Biberberater der AG Biberschutz beim Nabu-Laatzen wollte eigentlich im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörden (UNB) der Region Hannover und des Landkreises Hildesheim die vorhandenen Biberbauten der Region kartieren. Dabei musste er feststellen, dass der Biberdamm in der Ihme in der Nähe der Kückenmühle in Ronnenberg zerstört war, und vermutete Vandalismus. Ronnenbergs Naturschutzbeauftragter Rainer Tubbe gab vor Ort Entwarnung. Der Druck des Wassers habe den Damm beiseitegeschoben, erklärte er die Ursache der Zerstörung.

Biber baut publikumsfreundlich neben einer Brücke

„Die Leute sind sehr aufgeregt, wenn es um den Biber geht“, stellt Tubbe fest. Noch ist der fleißige Nager sehr selten und hatte sich auch erst 2018 wieder neu auf Ronnenberger Stadtgebiet angesiedelt – publikumsfreundlich direkt neben der Fußgängerbrücke an der Kückenmühle.

„Der Biber und seine wesentlichen Bauten wie der Bau und der Biberdamm sind gemäß Paragraf 44 Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt“, stellt Mahsarski fest. „Bei Verstößen handelt es sich grundsätzlich um eine Straftat im Sinne des Gesetzes.“ Aber nicht in diesem Fall, da ist sich Tubbe sicher. Er nimmt an, dass es sich bei dem Ronnenberger um einen noch jungen und unerfahrenen Biber handelt, der seine Sperre nicht ausreichend verankert hatte. Das Gelände sei für den Bau zwar ideal, es staue sich aber sehr viel Wasser an, das der Damm zuletzt nicht halten konnte. Schon vor etwa vier Wochen sei etwas ganz Ähnliches passiert.

Das Tier „hat die Statik noch nicht im Griff“

Tubbe stattet dem pelzigen Nachbarn regelmäßig Besuche ab. Menschlichen Einfluss könne er am Damm nicht erkennen, erklärte er. Der Biber habe offenbar lediglich „die Statik noch nicht im Griff“. Allerdings lässt sich das Tier offenbar auch nicht entmutigen: Allem Anschein nach hat er bereits mit einem Neubau begonnen. Diesem räumt auch Tubbe bessere Chancen ein, da der neue Damm vom zur Seite geschobenen Material des alten gestützt werde.

Tagsüber sind Biber nur sehr selten zu beobachten. Quelle: Frank Leonhardt (Archiv)

„Wir freuen uns sehr, dass sich der Biber an dieser Stelle angesiedelt hat“, erklärt der Naturschutzbeauftragte. Das Gelände sei bereits vor Jahren als Ausgleichsmaßnahme an den Naturschutz übergeben worden. „Hier kann er machen, was er will, und stört niemanden“, stellt Tubbe fest. Der Zusammenfluss zweier Ihme-Arme bilde zudem einen perfekten Standort für einen Biberdamm. Das habe das Tier richtig erkannt.

Zwei weitere Biberdämme im Stadtgebiet entdeckt

Die Spuren des nachtaktiven Baumfällers sind überall auf dem Areal zu erkennen. Gleich mehrere, zum Teil größere, Bäume hat der Biber auf die Seite gelegt, eine Vielzahl anderer angenagt. Die Stauhöhe zu Zeiten, als der Damm noch Bestand hatte, ist auch noch deutlich zu erkennen. Lediglich das scheue Tier bekommen nur wenige zu Gesicht. Tubbe regt deshalb an, mithilfe einer Schautafel auf den seltenen Flussbewohner hinzuweisen. Trotz der Nähe zur Brücke würden viele Passanten das Biberbauwerk gar nicht bemerken.

Größere und kleinere Bäume hat der Biber auf dem vor kurzem noch gefluteten Areal angenagt und zum Teil gefällt. Quelle: Uwe Kranz

Ärger mit menschlichen Nachbarn sei für den Biber in Ronnenberg nicht zu erwarten, selbst wenn der Wasserstand vor seinem Damm noch weiter steigen würde als zuvor. Probleme entstünden nur, wenn die Stadtentwässerung gefährdet wäre, erklärt Tubbe und nennt Koldingen an der Leine als Beispiel. Dort müsse man sich mit genau diesem Thema auseinandersetzen, sagt er.

Für Ronnenberg gibt es indes noch weitere gute Nachrichten, was den Biber betrifft. Tubbe berichtet von einem zweiten Damm in der Feldmark in der Nähe der Stapelteiche zwischen Ihme-Roloven und Vörie, der in den vergangenen Monaten gewachsen ist. Zudem vermutet er, dass das geschützte Tier auch im Ortsgebiet von Ihme-Roloven, etwa auf Höhe der Mühlenweges, ebenfalls mit dem Bau eines Damms begonnen hat. „Die Anzeichen deuten darauf hin“, sagt Tubbe.

