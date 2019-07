Empelde

Chöre und Gesangsvereine haben ein Problem. So alt wie die Traditionsvereine sind häufig auch ihre Mitglieder. Auflösungserscheinungen sind eine Folge dieser Entwicklung, die auch vor den Gesangsgruppen in Ronnenberg nicht halt macht. Ob der Herrengesangsverein in Empelde oder der Frauenchor in Ronnenberg - mehrere Gruppen mussten zuletzt aus Mangel an Nachwuchs das Singen einstellen.

In Empelde hat der Pastor im Ruhestand Egbert Rosenplänter genau diese schwierige Ausgangslage analysiert und ein seniorengerechts Chorkonzept entwickelt. Der studierte Musikwissenschaftler ist überzeugt, dass Chöre sich dem deprimierenden Prozess des langsamen Sterbens entziehen müssen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. „Die Menschen wollen auch Erfolge erleben, Bestätigung und Dazugehörigkeit“, sagt Rosenplänter. Sein Rezept: Ein Chor, bei dem von den Probezeiten bis zur Anzahl der Auftritte alles auf die Bedürfnisse der Senioren ausgerichtet ist. Vor sechs Jahren gründete Rosenplänter deshalb den Seniorenchor Cantate in Empelde. Dessen Mitgliederzahl hat sich seit der Gründung auf 40 Aktive verdoppelt.

Zur Galerie Jeden Montag probt der Seniorenchor Cantate im Gemeindehaus der Johanneskirchengemeinde. Um 9.30 Uhr geht es los. Die frühe Zeit kommt den Sängerinnen und Sängern sehr gelegen.

Ausgerichtet am Biorythmus

„Das wichtigste war für mich, das die Proben schon morgens sind. Abends bin ich nicht mehr so aufnahmefähig“, sagt Gisela Matthiesen. Die 73-Jährige aus Gehrden singt im ersten Sopran. Wenn dienstags um 9.30 Uhr im Gemeindehaus neben der Johanneskirche die Cantate-Probe beginnt, freut sie fühlt sie sich „super wohl“. „Das macht mich für den ganzen Tag fröhlich“, sagt sie. Die ungewöhnliche Übungszeit ist für ganz viele Chormitglieder wichtig. „Es scheint zu dem Biorythmus vieler älterer Menschen besser zu passen. Außerdem gehen manche ungern abends aus dem Haus, besonders im Winter“, sagt Chorleiter Rosenplänter.

Auch das nach dem Einsingen erstmal Kaffee getrunken wird, gehört zu dem Cantate-Konzept. Wer nun davon ausgeht, der Seniorenchor sei ein rührender Singkreis für Alte, liegt falsch. „Wir machen hier keine Beschäftigungstherapie“, stellt Rosenplänter eindringlich fest. Einzeleinheiten zur Stimmbildung und die professionelle Behandlung der Stücke gibt es bei den Senioren trotzdem. „So ist es auch im Alter noch möglich die Stimme zu halten und sogar zu verbessern“, berichtet die Sopranistin Matthiesen. Wenn der Chor am Sonntag in der Wennigser Klosterkirche auftritt, bekommt er Unterstützung durch ein kleines Orchester. Rosenplänter hat es extra für den Auftritt organisiert und für einige Instrumente eigene Stimmen geschrieben. „Dieser Chor hat ständig Erfolgserlebnisse“, sagt er. Die defizitäre Grundstimmung, die derzeit bei vielen „überalterten“ Chören vorherrsche, gäbe es deshalb bei Cantate nicht. Zwölf Auftritte im Jahr hat man sich gemeinsam vorgenommen. Für den 70-jährigen Henning Pfingsten aus Bredenbeck ist diese klare Perspektive ein wichtiger Aspekt. „Man hat Ziele, deswegen macht es soviel Spaß“, sagt er.

Der Erfolg des Seniorenchors könnte künftig auch anderen Chören ein Vorbild geben. Bei einer Fachtagung zu Formen der Seniorenarbeit wird Rosenplänter demnächst im hannoverschen Haus der kirchlichen Dienste aus Empelde berichten.

Hier kann man Singen

Cantate – der Chor für ältere Menschen tritt am Sonntag, 28. Juli, um 10.30 Uhr in der Klosterkirche Wennigsen, Klosteramthof 5, auf.

Von Mario Moers