Für die Haushalte in Ronnenberg bleiben die Frischwasserpreise weiterhin stabil. Laut der städtischen Energie- und Wasserversorgung (EWA) Ronnenberg ist der bereits seit 2004 unveränderte Preis von 1,55 Euro pro Kubikmeter Wasser – ohne Mehrwertsteuer – aus derzeitiger Sicht mindestens bis 2021 gesichert. Ziel ist es aber, auch bis zum Jahr 2023 keine Erhöhung zu verlangen.

Ronnenberger verbrauchen weniger Wasser

Bei der Präsentation der Jahresbilanz für 2019 zeigten sich der Aufsichtsratsvorsitzende Hermann-Josef Mersch sowie die beiden Geschäftsführer Torsten Kölle und Frank Schulz mit der Entwicklung zufrieden. Gleichwohl: „Der Jahresüberschuss ist im Jahr 2019 mit 88013,49 Euro um rund 28000 Euro geringer ausgefallen als 2018“, sagte Mersch. Grund für das schlechtere Ergebnis waren laut EWA unter anderem höhere Ausgaben für Reparaturen nach Störungen im Wasserverteilnetz.

Außerdem waren die Ronnenberger offenbar sparsamer im Umgang mit Frischwasser: Laut EWA wurden im Jahr 2019 rund 8000 Kubikmeter Wasser weniger verkauft. Insgesamt waren es laut Jahresbilanz 563148 Kubikmeter, die von etwa 13200 Einwohnern in allen Stadtteilen aus dem rund 75 Kilometer langen Netz abgezapft wurden. Damit lag der durchschnittliche Jahresverbrauch in einem Vier-Personen-Haushalt in Ronnenberg mit rund 162,95 Kubikmeter deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 180.

Fortschritt bei der Suche nach Lecks im Leitungsnetz

Grund für das positive Fazit ist für die EWA vor allem der Fortschritt bei der langwierigen Suche nach Lecks im Leitungsnetz. Demnach konnte in den insgesamt sieben Gebieten des nördlichen Bereichs ein vermuteter Schaden bereits auf die Zonen unter der Potsdamer und Gehrdener Straße eingegrenzt werden. Nun geht dort die exaktere Suche weiter. Im südlichen Bereich beginnen die Untersuchungen erst.

Der Erfolg und die andauernde Suche nach Lecks ist für die EWA von großer Bedeutung. Laut Mersch erreichten die Wasserverluste im Jahr 2019 einen Wert von rund 114000 Kubikmetern und bedeuteten im abgelaufenen Geschäftsjahr ungedeckte Kosten von rund 69000 Euro. Zu den Wasserverlusten haben laut Mersch aber auch Löschwasser für die Feuerwehr bei einem großen Brand an der Straße Hagacker sowie Spülungen von Hydranten beigetragen.

Um die möglichen Standorte von Lecks einzugrenzen, hat die EWA im vergangenen Jahr – einschließlich Hydrantenwechsel – insgesamt rund 63000 Euro in neue Schiebevorrichtungen zwischen Netzbereichen investiert. Für das Jahr 2020 sind demnach für die gleiche Kostenstelle für den Stadtteil Ronnenberg weitere 170000 Euro eingeplant. Rund 70000 Euro waren 2019 auch fällig, um im März einen Großschaden an der Hauptleitung im Ronnenberger Holz zu reparieren. Laut EWA gab es 2019 zwar nur 45 Störungen – und damit etwas weniger als im Vorjahr. Trotzdem hätten diese Störungen höhere Kosten verursacht. Für dieser Unterhaltungsmaßnahmen an Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen hat die EWA laut Mersch im Jahr 2019 rund 200000 Euro ausgegeben.

EWA schüttet 20000 Euro an die Stadt aus

Die weiteren Erkenntnisse des vergangenen Jahres: Die insgesamt neun von der EWA betriebenen Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden erwirtschaften weiterhin Gewinne. Die EWA hat auch wieder 20000 Euro des Jahresüberschusses an die Stadt Ronnenberg ausgeschüttet. Mersch gab auch einen Personalwechsel bekannt: Für den bisherigen Geschäftsführer Wolfgang Zehler wurde von der Gesellschafterversammlung aus gesundheitlichen Gründen Frank Schulz zum Nachfolger berufen. Dessen bisherige Stelle als Prokurist soll Ende des Jahres neu besetzt werden.

