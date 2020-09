Benthe/Empelde

Die Corona-Pandemie hat die Marie-Curie-Schule in Empelde erreicht. Seit Freitagabend ist offiziell bekannt, dass sich ein Schüler des zwölften Jahrgangs mit dem Covid-19-Virus infiziert hat. Seither gilt für rund die Hälfte der 120 Schüler des Jahrgangs eine Quarantänepflicht. Unter ihnen ist auch der Ronnenberger Jugendbürgermeister Til Leander Schröder, der auch Vorsitzender der Schülervertretung (SV) an der Ronnenberger KGS ist.

Die Schwierigkeiten der Quarantäne sieht Schröder eher gelassen. „Es geht eigentlich“, sagt er. Dabei hat er viel Lob für den erkrankten Mitschüler übrig, der bereits am Freitagnachmittag die Chance genutzt habe, seine Kontaktpersonen über die mögliche Infektion zu informieren, während die Schule noch auf grünes Licht vom Gesundheitsamt warten musste. Erst am Abend konnte dann auch Schulleiter Kay Warneke mit den bestätigten Informationen an die Schüler herantreten. Davor habe es ein Informationsvakuum gegeben, in dem viele Halbwahrheiten unter den Schülern kursiert hätten, erzählt Schröder. Das habe die vorhandene Unsicherheit in der Schülerschaft verstärkt.

Weitere Kritik übt er am Gesundheitsamt, von dem es bis Dienstagmittag noch keinen direkten Kontakt zu den Schülern gegeben habe. Lediglich eine Anfrage der Schule, wer ein Testzentrum per Auto erreichen könne, habe es gegeben, berichtet Schröder.

Schüler haben Verständnis für die Maßnahmen

Vonseiten seiner Mitschüler habe ihn sehr viel Verständnis erreicht, dass für den gesamten Jahrgang der Präsenzunterricht ausgesetzt wurde. Schließlich sei die Hälfte des Jahrgangs von der Quarantäne betroffen und entsprechend viele Lehrer, sagt Schröder. Das Homeschooling funktioniere ebenfalls gut. Einerseits hätten die Schüler bereits vor den Sommerferien Erfahrungen mit der Situation gesammelt, andererseits helfe das Programm IServ bei der Umsetzung. „Die Organisation ging ganz schnell“, stellt er fest.

Privat findet Schröder die Situation und die Umstände „sehr aufregend“. Anhand eines Merkblatts haben die betroffenen Schüler erfahren, dass sie in der Quarantäne auch daheim, dort wo es möglich ist, separiert wohnen, essen und das Bad benutzen sollen. „Ich habe bislang keine Symptome“, sagt der Jugendbürgermeister. Dennoch habe er, nachdem er die Information über den Infektionsfall erhalten hatte, „alle meine Kontaktpersonen informiert. Alle haben es ganz ruhig aufgenommen.“

Für den schulischen Alltag sieht Schröder dagegen bislang noch keine nennenswerten Belastungen. „Zum Glück stehen noch keine Klausuren an“, sagt er erleichtert. „Jetzt wird es spannend, wie es mit den Tests weitergeht.“

Von Uwe Kranz