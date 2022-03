Ronnenberg

Wie kann die Stadt Ronnenberg dem erwarteten Millionen-Minus im Haushalt für 2022 und den folgenden Jahren Herr werden? In den bisherigen politischen Beratungen – vornehmlich in den Fachausschüssen – zeigt sich, dass die einzelnen Fraktionen sehr unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema entwickelt haben. Bislang sieht es allerdings nicht so aus, als ob eine davon annähernd das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, erreichen kann.

SPD und Grüne reduzieren Sparvorschläge der Verwaltung

Rund 7,5 Millionen Euro groß war das Loch im Haushaltsplan, den die Verwaltung im Januar vorgelegt hat. Auch die mittelfristigen Prognosen bis zum Jahr 2025 sehen jeweils ähnlich aus. Da es jedoch schon in den vergangenen Jahren Anzeichen für einen defizitären Haushalt gab, hatten sich die Fraktionen im Rat dazu entschlossen, den Haushalt Position für Position zu durchleuchten, um Einsparpotenziale und Möglichkeiten für Einnahmeverbesserungen aufzudecken.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass auf diese Weise nur eine geringe Entlastung für den Haushalt zusammenkommt – unter anderem auch deshalb, weil SPD und Grüne teilweise die von der Verwaltung vorgeschlagenen Kürzungen reduzieren. Die beiden Fraktionen, die zusammen eine Mehrheit im Rat bilden, halten trotz des geringen Erfolges weiterhin an dem im vergangenen Jahr vom alten Rat beschlossenen Verfahren fest.

CDU schlägt pauschale Kürzungen vor

Andere sind unruhiger. Die CDU beispielsweise versucht, zumindest Begründungen dafür zu finden, um einen defizitären Haushalt nach außen hin verteidigen zu können. So ist wohl der gescheiterte Antrag zu verstehen, einen alternativen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, der aufzeigen sollte, worauf die Bevölkerung verzichten müsste, wenn dieser beschlossen würde, um letztlich auf diese Weise erklären zu können, dass dieser nicht umsetzbar wäre.

Nachdem diese Taktik an der Mehrheit im Rat gescheitert war, versteigt sich die CDU inzwischen darauf, in allen Fachbereichen jeweils den Antrag auf eine 15-prozentige pauschale Kürzung alle Sach- und Dienstleistungen zu beantragen. Den Unions-Politikern dürfte dabei klar sein, dass dieses, von anderen Fraktionen als „Rasenmäher-Methode“ bezeichnete Vorgehen schon allein im Bereich Sozialleistungen vom Gesetzgeber her gar nicht möglich ist. Konkrete Sparanträge bleiben aber Fehlanzeige. Am Ende bleibt das Signal: Wir würden gern sparen, wissen aber nicht wo.

FDP: Vertrauen ist gut, eine zweite Meinung kann nicht schaden

Die AfD versucht indes, den Haushalt an sich infrage zu stellen. Zunächst kritisierte der Vorsitzende Marco Nickel fehlende Zahlen, inzwischen versucht er, die Verabschiedung des Haushaltes auf Grundlage nicht abzusehender Kosten der Ukraine-Krise zeitlich zu verschieben. Ein entsprechender Antrag im Fachausschuss 2 wurde am Montag einstimmig abgelehnt.

Den ganz großen Wurf plant die FDP: Sascha Goetz betonte zwar einerseits das Vertrauen in die finanzielle Kompetenz der Verwaltung, seine Fraktion beantragt aber die Beauftragung einer externen Wirtschaftsberatung, um Abläufe im Rathaus und den Haushalt an sich zu optimieren. Darüber berät zunächst am Donnerstag, 17. März der Finanzausschuss. Goetz, der dem alten Rat nicht angehört hatte, kritisiert fortwährend das beschlossene positionsweise Vorgehen, ohne aber eigene Vorschläge in dieser Hinsicht einzubringen.

In der Zwischenzeit hat sich das zu erwartende Minus der Stadt für 2022 vor allem aufgrund von eingesparten Personalkosten bereits um 2,1 Millionen Euro verringert. Vornehmlich, weil freie Stellen nicht oder später besetzt werden konnten. Weitere Verbesserungen will die Verwaltung ebenfalls im Finanzausschuss mithilfe des Entwurfes eines Haushaltssicherungskonzeptes aufzeigen. Dieser dürfte mit Spannung erwartet werden.