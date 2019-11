Gehrden

Die Schüler der 1b haben ihren Fußgängerführerschein in der Tasche. Aus den Händen von Katrin Hofmann, Kontaktbeamtin des Polizeikommissariats Ronnenberg, nahmen die Mädchen und Jungen stolz ihre rosafarbenen „Lappen“ entgegen. Zuvor hatten sie einen Praxistest absolviert. Alle Erstklässler müssen auf diese Weise ihre Kompetenz im Straßenverkehr unter Beweis stellen. Am Donnerstag war die 1c dran, nächste Woche ist die 1a an der Reihe.

Zunächst stand für die drei ersten Klassen die Theorie auf dem Stundenplan. Am Mittwochmorgen wurden sie dann von Hofmann zu einem Rundgang durch Ronnenberg abgeholt. Ob beim Überqueren einer Straße mit Ampel oder Zebrastreifen oder beim Wechsel auf die andere Straßenseite ohne Ampel oder Zebrastreifen: Immer wieder wies die Polizistin die Kinder dabei auf Fehler und Gefahrenstellen hin. „Du musst zeigen, dass du auch wirklich über den Zebrastreifen gehen willst“, sagt sie einem Schüler, der sich dem Überweg recht zögerlich nähert.

Den Fußgängerführerschein erhalten die Erstklässler nach bestandener Prüfung. Quelle: Stephan Hartung

Ein anderes Kind steht am Zebrastreifen, geht aber nicht hinüber. Zwei Autos, die ihre Geschwindigkeit zunächst deutlich verlangsamt hatten, fahren schließlich doch weiter. „Wie du siehst, werden die Autofahrer irgendwann ungeduldig. Du darfst nicht zu lange warten. Denn die Autos bremsen nicht komplett ab, sondern rollen auf den Zebrastreifen zu“, erläutert Hofmann.

Wer lesen kann ist im Straßenverkehr im Vorteil

Und wie hat es den Kindern gefallen? „Super. Ich kannte das aber schon“, sagt Nils aus der Klasse 1b und erzählt von seinen Erlebnissen im Kindergarten. Aber das Wissen ein wenig aufzufrischen kann ja nicht schaden. Das gilt übrigens nicht nur für die Erstklässler in Ronnenberg. „Ich besuche alle Grundschulen aus meinem Zuständigkeitsbereich“, berichtet Hofmann. Zum Polizeikommissariat Ronnenberg gehören auch Gehrden, Wennigsen und Hemmingen, in diesem Gebiet gibt es elf Grundschulen. „Es ist wichtig, dass wir die Erstklässler zu Beginn des Schuljahres erreichen und an den Straßenverkehr gewöhnen“, sagt die Polizistin.

Vor Beginn des Schuljahres war sie auf Elternabenden zu Gast und bat darum, auf die sogenannten Elterntaxis zu verzichten – ein aktuell viel diskutiertes Thema, das sich nach Meinung der Kontaktbeamtin auch bei der Prüfung zum Fußgängerführerschein zeigt. „Heutzutage werden die Kinder ständig zur Schule gefahren, auch sonst überall hin. Die Eltern haben kaum noch Zeit für Spaziergänge mit ihnen.“ Die Folge sei unsicheres Verhalten der Mädchen und Jungen im Straßenverkehr. „Kindern, die zu Fuß zur Schule gehen, ist anzumerken, dass sie sich sicherer bewegen.“ Auch Erstklässler, die gut lesen können, weil Eltern sich zu Hause mit den Kindern beschäftigen, seien im Vorteil. Sie könnten dann auch die Verkehrszeichen im Straßenverkehr besser lesen und lernen, Geschwindigkeiten gut einzuschätzen, sagt die Kontaktbeamtin.

Lesen Sie auch:

Von Stephan Hartung