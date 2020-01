Ronnenberg

Ein allzu neugieriger Journalist, eine tote Rotlichtgröße, die Russenmafia und undurchsichtige Machenschaften des Landeskriminalamtes sorgen im Krimiroman „Hättest du geschwiegen“ für Spannung. Autorin Susanne Mischke liest daraus am 25. Januar in der Lütt Jever Scheune.

Darum geht es im Roman: Kommissar Völxen hat sich nicht selten darüber geärgert, dass der hartnäckige Reporter Boris Markstein stets als einer der Ersten an jedem Tatort auftauchte – doch dass der Journalist einmal selbst die Leiche am Fundort sein würde, hat er nicht kommen sehen. Völxen weiß, dass Markstein brisante Kontakte pflegte und auf der Suche nach den besten Titelgeschichten vor nichts zurückschreckte.

Als der Kommissar und sein Team den Spuren seiner Recherchen folgen, finden sie heraus, dass der Reporter nicht nur im Dunstkreis der russischen Mafia Nachforschungen angestellt hat, sondern kurz vor seinem Tod auch an einem Nachruf auf den kürzlich verstorbenen Rockerkönig Hannes Piekenbrock gearbeitet hat. Ist sein Wissen ihm diesmal zum Verhängnis geworden?

Autorin ist vielfach preisgekrönt

Der neunte Band der Völxen-Reihe aus der Feder Mischkes ist noch druckfrisch. In Ronneberg möchte sie das Publikum auf Spurensuche mitnehmen. Die Schauplätze dürften dem Publikum in der Lütt Jever Scheune bekannt vorkommen, denn „Hättest du geschwiegen“ spielt wie auch die Vorgängerromane der Reihe in Hannover. 2008 veröffentlichte sie mit „Der Tote vom Maschsee“ den ersten der Krimis mit dem kauzigen Kommissar Völxen in der Hauptrolle. Vor rund einem Jahr erschien aus der Reihe „Zärtlich ist der Tod“.

Inspiration holte sich Mischke in ihrer Zeit in Hannover, inzwischen wohnt sie allerdings wieder in ihrer Heimat, im Allgäu. Ihre Bestseller „Mordskind“ und „Die Eisheilige“ wurden sogar vom ZDF verfilmt. Doch auch in andere Genres hat sich die Autorin bereits vorgewagt. So erschien 2017 ihr erster Liebesroman für Jugendliche mit dem Titel „Don’t kiss Ray“. Für ihr Schaffen bekam sie den Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis für Literatur und die Agathe, den Frauenkrimipreis der Stadt Wiesbaden. Unter ihrem neuen Pseudonym Antonia Riepp veröffentlicht sie demnächst den Roman „Belmonte“ – eine deutsch-italienische Familiensaga.

Susanne Mischke liest aus ihrem Roman „Hättest du geschwiegen“ am Sonnabend, 25. Januar, um 20 Uhr in der Lütt Jever Scheune, Hinter dem Dorfe 12, in Ronnenberg. Tickets kosten 11 Euro. Es gibt sie in den HAZ/NP-Ticketshops, bei Der Buchfink, der Goldschmiede Wagner oder dem Tui-Reisebüro in Ronnenberg sowie unter Telefon (05109) 7812.

Von Elena Everding