Was als zukunftsweisendes Projekt in der Landwirtschaft und als Sprungbrett für die Energiewende begann, könnte schon in naher Zukunft zu einem Auslaufmodell werden: Ebenso wie viele Biogasanlagen in ganz Deutschland muss möglicherweise auch der Produktionsbetrieb in Ronnenberg bereits 2028 aus wirtschaftlichen Gründen wieder geschlossen und abgebaut werden. Darauf hat jetzt der Landwirt Eckehardt Baumgarte als einer von insgesamt fünf Mitbetreibern hingewiesen.

Anlässlich eines Besuches des FDP-Bundestagsabgeordneten Gero Hocker und des FDP-Bürgermeisterkandidaten für Ronnenberg, Sascha Goetz, sowie des FDP-Ratsherren Dieter Herbst forderte Baumgarte Unterstützung aus der Politik, um den Betrieb zu erhalten.

Viele Hürden in der Zukunft

„Wir brauchen Planungssicherheit. Ohne politische Signale tätigen wir keine Investitionen und lassen das Projekt lieber auslaufen“, sagte Baumgarte. Der Hintergrund: Schon in etwa sieben Jahren drohen auch dem Ronnenberger Betrieb für das Geschäft mit Biogas geringere Einspeisevergütungen für umweltfreundlich produzierte Energie, neue Rohstoffvorschriften und deshalb notwendige Investitionen in die Anlage sowie Genehmigungshürden.

Bislang ist das Geschäft mit der Biogasanlage Ronnenberg (BiRo) für die fünf landwirtschaftlichen Kooperationspartner laut Baumgarte noch lohnenswert. In Zahlen ist das auf der Internetseite der BiRo aufgeschlüsselt: Von der 2008 in Betrieb genommenen Anlage wird gereinigtes Biogas in das Erdgasnetz der Stadt Hannover eingespeist. Pro Stunde werden demnach etwa 650 Kubikmeter Biogas in Biomethan verwandelt. Diese Energie aus nachwachsenden Rohstoffen kann laut BiRo etwa 1400 Einfamilienhäuser mit Strom und Wärme versorgen. Mit dem Verkauf von Gas an die Stadtwerke Hannover (Enercity) mache die BiRo rund 1,8 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, berichtete Baumgarte den FDP-Politikern.

Vertrag mit Enercity läuft 2028 aus

Doch damit ist in sieben Jahren Schluss. „Dann läuft unser Vertrag mit Enercity aus“, sagte Baumgarte. Damit endet für Enercity und die BiRo auch die für 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung. Es sei fraglich, wie es dann weitergehe. „Dann wird völlig neu gewürfelt“, beschrieb der Landwirt die Lage für die rund 9500 Biogasanlagen in Deutschland. „Bei etlichen Anlagen laufen die Verträge schon 2024 aus“, sagte Baumgarte.

Es sind nach seinen Angaben auch neue Rohstoffrichtlinien, die das Geschäft bedrohen. Künftig dürfen in den Biogasanlagen wegen befürchteter Monokulturen und einer „visuellen Vermaisung der Landschaft“ nicht mehr wie bislang 90 Prozent, sondern nur noch 40 Prozent Mais „verfüttert werden“, wie es Baumgarte nannte. Als Ersatz komme außer der Zuckerrübe unter anderem Gülle in Frage. Darauf sei die Anlage in Ronnenberg technisch nicht ausgerichtet.

„Wir müssen für Gülle einen Annahmebehälter und ein Gärproduktlager anschaffen und rund 1 Million Euro für die Neuausrichtung investieren“, sagte Baumgarte. Gleichwohl: Der Einsatz von Gülle sei in der Baugenehmigung nicht enthalten. Für ein Genehmigungsverfahren müsse wiederum ein Antrag bei der für das Baurecht zuständigen Stadt gestellt werden. Eine Entscheidung darüber treffe aber letztlich der Rat der Stadt. Baumgarte befürchtet Ablehnung wegen möglicher Geruchsbelästigung durch Gülle bei der Anlieferung.

FDP will Genehmigungsverfahren „entschlacken“

Die FDP-Politiker hatten für die BiRo keine guten Nachrichten. Es sei nicht möglich, über Bundes- oder Landesgesetze den Kommunen in lokalen Genehmigungsfragen Vorschriften zu machen, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Hocker, der auch landwirtschaftlicher Sprecher der Bundestagsfraktion ist.

Aufgabe der Politik sei es, den Menschen „reinen Wein einzuschenken“. Ziel müsse es sein, weiterhin günstigen Biostrom aus der Umgebung zu beziehen, anstatt klimaschädlich produzierte Energie aus dem Ausland anzukaufen. Dafür sei eine Strukturreform in den Köpfen und Toleranz im Hinblick auf mögliche Nachteile wie Transportgeruch nötig.

Was die Politik jedoch steuern könne: „Es ist notwendig, die Genehmigungsverfahren und -auflagen für die Umrüstung der Anlagen zu entschlacken“, sagte Hocker. Bürgermeisterkandidat Goetz verwies diesbezüglich auf eine nötige Verschlankung von Verwaltungsvorgängen.

Erste Ideen für Nachnutzung des Geländes

Unterdessen hat sich Baumgarte schon mit einer möglichen Nachnutzung des Geländes in der Feldmark beschäftigt. Die Anlage sei vor dem Vertragsende abbezahlt und habe dann auch schon Gewinne erwirtschaftet. „Wenn sich mit Biogas kein Geld mehr verdienen lässt, könnte man das Gelände nach dem Rückbau als Fläche für Ausgleichsmaßnahmen nutzen“, sagte der Mitbetreiber.

