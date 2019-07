Ronnenberg

Die Serie an Diebstählen von Metallgegenständen auf Friedhöfen in der Region Hannover setzt sich fort. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag bis Freitag auf dem Friedhof am Weetzer Kirchweg eine Grablaterne abmontiert und gestohlen. Nach Mitteilung der Polizei war die Laterne auf dem Grab des verstorbenen Ehemannes einer 79-jährigen Seelzerin installiert und fest mit einer Steinplatte verbunden. Die Diebe haben die Befestigung der Laterne durchtrennt, um diese mitnehmen zu können. Hinweise nimmt die Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 entgegen.

Weitere Meldungen zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Ronnenberg finden Sie in unserem Ticker.

Lesen Sie auch: In Barsinghausen wurden im April Metallschalen vom Friedhof gestohlen.

Von Andreas Kannegießer