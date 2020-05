Weetzen

In den städtischen Kindergarten an der Dietrich-Bonhoeffer-Stra0e in Weetzen ist am Wochenende eingebrochen worden. Unbekannte haben ein Fenster aufgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und Schränke, vor allem Büros. Was gestohlen wurde und welcher Gesamtschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt, so die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg telefonisch unter (0 51 09) 51 70 zu melden.

Von Jennifer Krebs