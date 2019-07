Ronnenberg

Mehr als 600.000 Euro fließen in den Sommerferien in die Schulen und Kindergärten in Ronnenberg. In fast allen Einrichtungen wird in den nächsten Wochen gearbeitet. Am teuersten ist die Modernisierung der Heizungsanlage für die Marie-Curie-Schule und die Grundschule. Andernorts gibt es einen neuen Anstrich für die Klassenzimmer oder Akustikdecken.

Intelligente Heizungen

Die erste Schulstunde im Klassenzimmer frieren, weil die Heizung noch nicht hochgefahren ist – diese Erfahrung werden die Schüler der Marie-Curie- und der Grundschule im kommenden Winter nicht mehr machen müssen. Die gemeinsame Heizungsanlage bekommt zurzeit eine sogenannte Einzelraumregelung. „So kann die Temperatur in jedem Klassenraum bedarfsgerecht eingestellt werden, sodass der Hausmeister sie zentral regeln kann“, erklärte Cord Hennies, Teamleiter Gebäudewirtschaft der Stadt Ronnenberg.

Die neue Heizung könne lernen, wie lange es dauert, bis ein Raum aufgeheizt ist und zu welchen Zeiten er genutzt wird. Schon vor den Sommerferien wurden die Schulen komplett neu verkabelt. „Bis Ende der Sommerferien werden wir nicht ganz fertig, in den Herbstferien sollen dann die Arbeiten abgeschlossen werden“, kündigte Hennies an. 250.000 Euro kostet die Maßnahme.

In der Grundschule Ronnenberg wird zudem der Bereich um das Sekretariat und die Schulleitung umgebaut. Ein Erste-Hilfe-Raum entsteht dort, das Sekretariat und die stellvertretende Schulleitung ziehen um. Akustikdecken sollen den Raum niedriger machen und so für einen besseren Klang sorgen. Eine neue Beleuchtung bringt zusätzlich eine bessere Atmosphäre.

Vieles ist alt

Das Lehrerzimmer soll erst in den Herbstferien neue Fenster bekommen. Durch die Abstimmung mit dem Denkmalschutz hatte sich die Bestellung verzögert, sagte Hennies. Schon in diesen Ferien streichen Maler einige Klassenräume. „In der Schule war vieles noch auf einem sehr alten Stand, die Renovierungen nötig“, stellte der Teamleiter fest. Die Kosten für dies alles belaufen sich auf rund 90.000 Euro.

Auch in Empelde wird saniert

Noch einmal 100.000 fließen in den MCS-Standort in Empelde. Das alte Bestandsgebäude werde nach und nach auf den Stand des Neubaus gebracht. Schon vor Ferienbeginn konnten Klassenräume gestrichen werden, da die Abiturienten schon seit längerem nicht mehr zur Schule mussten. Auch neue Bodenbeläge bekommen einige Räume. „Es gab einfach einige Abnutzungen“, sagte Hennies. Jalousien, wie es sie im Neubau des MCS bereits gibt, schützen bald auch den Altbau vor zu viel Sonne. Ganz sicher ist aber noch nicht, ob diese noch in den Ferien geliefert werden. Zuletzt bekommt die Schule noch einen neuen Sicherungskasten.

Von Elena Everding