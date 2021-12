Ronnenberg

Der Wechsel im Rathaus ist im Jahr 2021 sicherlich besonders wichtig für die Stadt Ronnenberg gewesen. Doch es gab auch noch andere Themen, die die Menschen in der Stadt beschäftigt haben und solche, die auch 2022 Einfluss auf das öffentliche Leben haben werden. Dazu gehören unter anderem die Zukunft der Industrie-Überbleibsel Zuckerfabrik und Kalihalde oder kurzfristig die Frage nach der Weideröffnung des Bahnübergangs in Vörie. Ein Überblick über das Wichtigste der vergangenen zwölf Monate:

Marlo Kratzke zieht ins Rathaus ein: Was sich im ersten Wahlgang abgezeichnet hat, ist bei der Stichwahl zwei Wochen später Gewissheit: Der erst 29-jährige SPD-Kandidat Marlo Kratzke löst am 26. September mit großem Vorsprung die erste Frau im Amt der Bürgermeisterin von Ronnenberg ab. Ende Oktober erhält Stephanie Harms (CDU) während einer Feierstunde ihre Entlassungsurkunde. Im Wahlkampf hatte Kratzke mit einem „neuen Miteinander“ geworben. Im neuen Stadtrat bilden SPD und Grüne eine Mehrheit. Die AFD halbierte dagegen ihr Ergebnis von 2016.

Das Ende eines Industriedenkmals: Viermal knallt es, dann ist die frühere Zuckerfabrik in Weetzen Vergangenheit. Zunächst sprengt die Firma A&S Betondemontage im Sommer der Schornstein der Fabrikruine. Zuvor waren in einem rund drei Jahre andauernden Prozess alle weiteren Gebäude zerlegt worden. Im Dezember kommen die Sprengexperten zurück und legen nach und nach auch die drei 40 Meter hohen Silos um. Der letzte ist am 29. Dezember an der Reihe. Auf dem Areal soll, wenn der Ortsrat im Januar 2020 zustimmt, ein neues Baugebiet auf einer Fläche von 3,3 Hektar entstehen.

Die Kalihalde – Ringen um einen Kompromiss: Der Runde Tisch zur Zukunft der Kalihalde endet im Frühjahr 2021 ohne ein konkretes Ergebnis. Auch eine Empfehlung von Wirtschaftsminister und Schirmherr Bernd Althusmann bleibt aus. Der Plan der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, die Halde mit Bauschutt abzudecken, geht weiter. In Ronnenberg liebäugeln manche mit einem Abtrag des Berges. Am Ringen um einen Kompromiss will sich nach einem Besuch im Wahlkampf auch Ministerpräsident Stephan Weil beteiligen.

1600 Unterschriften für freie Fahrt: Zu Beginn des Jahres schließt die Deutsche Bahn den Übergang an der Evestorfer Straße in Vörie. Die Ankündigung, die Sperrung für den nötigen Umbau drei bis fünf Jahre aufrecht erhalten zu wollen, löst Protest in der Bevölkerung und in den Rathäusern in Ronnenberg und Wennigsen aus. Mit 1600 Unterschriften soll die Forderung nach sofortiger Öffnung untermauert werden. Auch ein Ultimatum des neuen Ronnenberger Bürgermeisters Marlo Kratzke und die Drohung mit rechtlichen Schritten bewegen die Bahn aber zunächst nicht zu einer Reaktion.

Boomtown Weetzen: Ein großes, neues Baugebiet, ein neuer Supermarkt an der Ortsgrenze und – gleich nebenan – ist auch ein neues Gewerbegebiet ins Auge gefasst. Den größten Schub erhoffen sich aber Dorf und Stadt vom Bau des großen, topmodernen neuen Betriebshofs der Regiobus direkt am Bahnhof in Weetzen bis Ende 2026. Nachdem der Stadtrat der Nachbarstadt Gehrden die dortige Ansiedlung Ende 2020 abgelehnt hatte, bemühte sich die Stadt Ronnenberg erfolgreich um den Zuschlag. Das „Leuchtturmprojekt“ zur Verkehrswende mit Nutzung der Zukunftstechnologien mit Elektro- und Wasserstoffantrieben habe bundesweite Strahlkraft ist vielfach zu hören. Auf der 9,2 Hektar großen Fläche an der Bundesstraße 217 hat Regiobus große Pläne: Neben dem Ausbau der Park-und-Ride-Anlage und Stellflächen für zunächst 164 Elektrobussen inklusive Verwaltung und Werkstätten soll dort auch eine Tankstelle für grünen Wasserstoff und eine Betriebs-Kita entstehen.

