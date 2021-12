Ronnenberg

„Es ist Zeit für neue Gedanken. Jetzt müssen jüngere Mitglieder mehr Verantwortung übernehmen.“ Mit diesen Worten beschreibt der langjährige Chef des FDP-Stadtverbandes Ronnenberg, Dieter Herbst, seine Beweggründe, in die zweite Reihe zu rücken. Er hat den Parteivorsitz nach insgesamt 25 Amtsjahren in der vergangenen Woche an den 35-jährigen Sascha Götz abgegeben. Herbst will sich künftig als FDP-Fraktionsvorsitzender auf die Arbeit als Ratsherr konzentrieren. Dass er im Parteivorstand als Beisitzer erhalten bleibt, ist dem Nachfolger sehr recht. „Wir setzen im Vorstand auf Teamarbeit“, betont Götz.

Herbst wollte den Führungswechsel schon vor etwa zwei Jahren abwickeln. „Aber dann kam die Pandemie“, begründet der 66-Jährige die Verzögerung. Mit dem Wechsel an der Spitze sei es nun möglich, die Parteiarbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Als kooptiertes Mitglied der ehemaligen Ratsgruppe und früherer Beisitzer sei Götz der ideale Nachfolger, sagt Herbst. Zwar überschneide sich die Ratsarbeit mit vielen Aufgaben im Stadtverband. „Aber ich habe nun weniger mit der Parteiarbeit – auch auf Kreis- und Bezirksebene – zu tun“, sagt Herbst.

Was er damit meint: Nun müsse der neue Vorstand mehr Verantwortung bei der Planung von Wahlkämpfen und parteiinternen Angelegenheiten übernehmen. Herbst nennt ein Beispiel aus der Bundespolitik: „Wir positioniert sich die Basis zum neuen Koalitionsvertrag?“ Mit einer solchen Fragestellung müsse er sich nun nicht mehr intensiv beschäftigen – ebenso wie es nicht mehr seine Aufgabe sei, Mitgliedern für Jubiläen Blumensträuße vorbeizubringen.

„Ich wollte nie nur Mitglied sein“

Herbst hat sich in seiner langen Zeit als Vorsitzender – zeitweise auch beim FDP-Kreisverband – verdient gemacht. Der Diplom-Kaufmann ist seit 1993 in der Partei. In Empelde wohnt er mit seiner Frau schon etwas länger. „Ich wollte aber nie nur Mitglied sein, sondern mich auch vor Ort mit meinem liberalen Verständnis engagieren“, begründet er seine ehrenamtlichen Posten. Rückblickend nennt Herbst als Vermächtnis für den Stadtverband eine von ihm etablierte Veranstaltung: „Ich habe ein monatliches Treffen eingeführt, um mit den Mitgliedern und Bürgern über aktuelle Themen zu sprechen.“ Der neue Vorstand müsse entscheiden, ob dies fortgesetzt werde. Aktionen mit Eventcharakter – etwa ein Grünkohlessen – seien bei den Mitgliedern des zurzeit 24-köpfigen Stadtverbandes dagegen nie besonders gefragt gewesen.

Was die Arbeit im Rat angeht, beschreibt Herbst die FDP-Erfolge in den vergangenen 20 Jahren unverblümt als überschaubar: „In Ronnenberg ist es wegen der Mehrheitsverhältnisse seit Jahren schwer für die FDP, Anträge durchzubringen.“ Anfang der 2000er sei immerhin auf Initiative der Liberalen von der Stadtverwaltung eine Tagesmütterkartei eingeführt worden. In der neuen Ratsperiode will er sich mit seinem Nachfolger und Fraktionsvize Götz unter anderem für die Haushaltskonsolidierung einsetzen – und für eine Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung.

Als FDP-Ratsherr schätzt sich Herbst zwar selbst als zuweilen durchaus streitbar ein. „Die Stimmung im Stadtverband war aber in meiner Zeit als Vorsitzender immer sehr harmonisch“, zieht er eine positive Bilanz.

Nachfolger will neue Mitglieder gewinnen

Unterdessen hat Nachfolger Götz schon einen Erfolg verbucht. Nach seinem kürzlich engagiert geführten Wahlkampf als FDP-Bürgermeisterkandidat seien sechs neue Mitglieder in den FDP-Stadtverband eingetreten, berichtet der neue Vorsitzende. Er selbst wohnt seit 2015 in Ronnenberg und ist 2017 in die Partei eingetreten. „Dass die AfD bei den Kommunalwahlen 2016 große Erfolge verbuchte, hat mich mit meiner liberalen Grundeinstellung betroffen gemacht“, begründet Götz sein Motiv.

Lesen Sie auch FDP bildet im neuen Stadtrat eine Fraktion

Götz ist bestrebt, als neuer Vorsitzender für den Stadtverband ebenfalls „ein neues und regelmäßiges Format“ einzuführen. Er nennt es sein „persönliches Ziel“, mit Aktivitäten und Angeboten neue Mitglieder zu gewinnen. Das sei auch notwendig, um künftig genügend Kandidaten für Wahlen aufstellen zu können. Der Vertriebsmitarbeiter in der Personaldienstleistungsbranche will auch in die Partei- und Ratsarbeit die Interessen Jugendlicher einbeziehen. Götz nennt ebenfalls die Konsolidierung des städtischen Haushaltes als wichtiges Anliegen. Zu seinem Posten als Parteivorsitzender gehöre es auch, sich mit FDP-Verbänden in Nachbarkommunen zu vernetzen. Was das neue Ehrenamt für ihn an zusätzlichem Zeitaufwand bedeute? „Das wird mein Vorgänger im Moment genauer wissen“, sagt Götz mit einem Augenzwinkern.

Von Ingo Rodriguez