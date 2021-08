Ronnenberg

Für den 89-jährigen Dieter Linke und seine 87-jährige Ehefrau Sigrid ist der 31. August ein ganz besonderer Tag: Im Jahr 1956 gaben sich die Eheleute an diesem Datum in Hannover das Ja-Wort. Das ist 65 Jahre her. Nun feiern sie mit ihrer Tochter, vier Enkelkindern, drei Urenkeln sowie Freunden und weiteren Angehörigen ihre eiserne Hochzeit. „Wir werden mit 30 Leuten im Gasthaus Öhlers in Empelde feiern“, sagt die 87-Jährige.

Die rüstige Seniorin erinnert sich noch genau, wie sie ihren Mann einst kennenlernte. Es sei ein Tanzabend im Jahr 1953 gewesen – in einer Gastwirtschaft an der Joachimstraße in Hannover. „Mich hatte erst ein junger Mann zum Tanzen aufgefordert, der auf der Tanzfläche dummes Zeug geredet hat und auch gleich mein Ohrläppchen küssen wollte“, erzählt die Seniorin immer noch entrüstet. Diesen habe sie sofort abserviert. Ihr zweiter Tanzpartner des Abends sei dann Dieter gewesen – ein Kollege des dreisten Dummschwätzers. „Mein Kollege hatte mir damals kurz zuvor geraten, mal mit der Zicke zu tanzen, die ihn zurechtgewiesen habe“, erzählt Dieter lachend. Das habe er dann auch getan.

„Sie hat mich lange zappeln lassen“

Zwischen dem damals 22-jährigen Starkstrommonteur und der 20-jährigen Einzelhandelskauffrau sprang beim Tanzen sinnbildlich der Funke über. Sie fand ihn nicht nur sympathisch. „Ich war von seiner Größe fasziniert“, erzählt die Seniorin über ihren 1,88 Meter großen Mann. Wie vom Schlag getroffen oder elektrisiert ist sie aber offenbar nicht sofort gewesen. „Sie hat mich lange zappeln lassen“, sagt der 89-Jährige. Trotzdem seien beide oft miteinander ausgegangen. Drei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Am 31. August 1956 gaben sie sich das Ja-Wort, einen Tag später wurde in Hannover-Herrenhausen kirchlich geheiratet. Ihre ältere Tochter Petra sei aber schon am 5. Mai 1955 zur Welt gekommen – als uneheliches Kind. „Wir hatten in Sünde gelebt“, sagt Sigrid und lacht.

Dieter und Sigrid Linke sind seit 65 Jahren verheiratet. Quelle: Ingo Rodriguez

Schon 1972 nach Ronnenberg gezogen

Aus der ersten gemeinsamen Wohnung in Langenhagen zog das Ehepaar Linke 1972 nach Ronnenberg. „Wir haben mit meinen Eltern ein Haus in der früheren Bergbausiedlung gebaut“, erzählt der 89-jährige Dieter. Dort wohnt er mit Sigrid noch heute. In den beiden weiteren Wohnungen des Hauses leben eine erwachsene Enkeltochter und ein 70-jähriger Schwiegersohn, Ehemann der verstorbenen Tochter Gunda.

Lesen Sie auch Eiserne Hochzeit: Das Ehepaar Horch blickt zurück

Ohnehin sind die Linkes in Ronnenberg fest verwurzelt. Dieter war zehn Jahre lang zweiter Vorsitzender des Museumsvereins, war im Bergmannsverein und Siedlerbund. „Wir haben aber auch viel von der Welt gesehen, sind nach Amerika, China und Hongkong gereist“, erzählt die 87-jährige Sigrid.

Seit Anfang der Neunzigerjahre sind die Eheleute im Ruhestand. Dieter hatte vorher in Laatzen bei Siemens beruflich Karriere gemacht, war bis zum Montage- und Vertriebsleiter aufgestiegen. Sigrid hatte seit 1969 wieder bei C&A Brenninkmeijer in Hannover gearbeitet. Heute kümmern sich beide „um Haus und Hof, soweit es geht“, sagt der 89-Jährige. Bis zu dreimal im Jahr verbringen die Linkes auch Zeit in ihrem Ferienhaus in Thüringen.

Vertrauen und Respekt ebnen glückliche Ehe

Das Rezept für ihre lange und glückliche Ehe klingt unkompliziert. „Wir haben uns gegenseitig vertraut und respektiert“, sagt Dieter. Streit habe es nur um Kleinigkeiten gegeben. „Ich bin der Zicke von der Tanzfläche treu geblieben“, sagt der 87-Jährige lachend.

Von Ingo Rodriguez