Empelde

Kulturschaffende sind wichtig für die Gesellschaft – deshalb erhalten sie immer wieder auch entsprechende Auszeichnungen. Eine besondere Ehrung ist am Freitagmittag dem Empelder Friedrich Engelmann zuteil geworden. Der Dirigent und Leiter des Mandolinen- und Gitarrenorchesters Empelde (MGO) erhielt in Hannover von Regionspräsident Steffen Krach das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Die Auszeichnung würdigt das ehrenamtliche Wirken Engelmanns, das vor 44 Jahren mit der Übernahme der Orchesterleitung von seinem gleichnamigen Vater, der den Verein 1927 gegründet hatte, quasi urkundlich wurde. 1988 wurde der Geehrte zudem zum Ersten Vorsitzenden des MGO gewählt. Dieses Amt übt er bis heute aus.

Für Engelmann kam die Ehrung überraschend. Sie sei ein Zeichen, dass er inzwischen ein „gewisses Alter“ erreicht habe, wie er scherzend erzählt. In ernstem Ton sagt er: „Ich freue mich natürlich sehr. Das ist eine besondere Auszeichnung für viele Jahre, die ich mit den Leuten und der Musik verbracht habe.“

Neue Blüte des Orchesters unter Engelmanns Führung

In dieser Zeit hat Engelmann dem Verein zu einer neuen Blüte verholfen. Zu dem ursprünglichen Orchester sind in seiner Amtszeit zwei weitere hinzugekommen: 1977 das Jugendorchester, heute als Jugendzupforchester bekannt, und 2007 der Schülerspielkreis „MGO-Kids“. In beiden Gruppen werden die jungen Musikerinnen und Musiker von erfahrenen Ausbildern auf das Spielen im Hauptorchester vorbereitet. Engelmann ist bis heute Musikalischer Leiter und Dirigent des Hauptorchesters, das über ein umfangreiches Repertoire aller Stilrichtungen und Epochen verfügt und bei zahlreichen Wettbewerben und Festivals nationale und internationale Preise gewonnen hat. Das MGO zählt zu den besten Vereinsorchestern im Bund Deutscher Zupfmusiker.

Während der Pandemie arbeitete Orchesterleiter Friedrich Engelmann auch online. Quelle: Heidi Rabenhorst

Zeitgemäße und nachwuchsfördernde Vereinsarbeit kennzeichnet Engelmanns Arbeit. So ist die Mitgliederzahl des MGO stetig auf gut 200 Vereinsmitglieder gewachsen, darunter etwa 80 aktive Musikerinnen und Musiker. Damit ist es in diesem Bereich das mitgliederstärkste Orchester in Niedersachsen. Aufgrund der musikalischen Ausbildung haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler am bundesweiten Musikförderprojekt „Jugend musiziert“ teilgenommen und sowohl in den Solo- als auch in den Gruppenwertungen erfolgreich abgeschnitten. Zuletzt hatte Engelmanns Enkeltochter Laura im Oktober in Schweinfurt einen renommierten Musikerpreis gewonnen.

Für sein langjähriges ehrenamtliches Wirken hat Engelmann in der Vergangenheit bereits die Ehrennadel in Gelbgold der Stadt Ronnenberg (2011) und eine Ehrung im Rahmen der Veranstaltung „Engagement im Fokus“ der Region Hannover (2019) erhalten. Für die aktuelle Würdigung hatte er sich einen größeren Rahmen – möglicherweise mit einem Konzert des MGO – gewünscht. Coronabedingt ist das allerdings vorerst nicht möglich. „Aber so ein Orden ist ja etwas von Dauer“, sagte er, wieder mit einem Augenzwinkern. Man könne ihn später für einen solchen Anlass ja wieder hervorholen.

Ein Anlass für ein Konzert soll es im Juni 2022 wieder geben. „Im dritten Anlauf“, wie Engelmann sagt, solle dann eine Open-Air-Veranstaltung auf dem Waldberg in Empelde stattfinden.

Von Uwe Kranz