In der Johanniskirche in Empelde stand für die meisten Besucher am Sonntagabend fest, dass sie sich nicht einschüchtern lassen wollen. Sie hätten keine Angst, sagen zwei Paare in den vorderen Reihen. Deshalb seien sie zum Konzert von The Gregorian Voices gekommen, obwohl die Warnungen der Politiker und die vielen Absagen von Veranstaltungen bundesweit Bände sprechen.

„Wenn der Herr uns abruft, ruft er uns ab“, sagt einer der Männer leicht süffisant. Er sei davon überzeugt, dass es auch in solchen Zeiten keine Option ist, sich in einem „Bunker aus Toilettenpapier“ in den eigenen vier Wänden zu verschanzen. Ein weiterer Besucher stimmt ihm zu. „Mir kann auch draußen ein Ziegel auf den Kopf fallen.“ Corona? Interessiert ihn nicht. „Wir schließen ja auch nicht jedes Jahr alles für zwei Monate wegen der Grippe.“

Die Stimmung ist speziell

Trotzdem ist die Stimmung in der Kirche speziell. Die Bänke sind nicht voll besetzt, die hinteren Reihen leer. 90 Personen habe die Pastorin Martyna Pieczka von der Balustrade aus gezählt. Ein älteres Ehepaar sitzt ganz vorne am Rand; sie hält sich einen Schal vor den Mund und guckt misstrauisch, als sich eine junge Frau direkt hinter sie setzt. Grundsätzlich halten die meisten Besucher Abstand voneinander, so wie es empfohlen wird.

Viele seien gar nicht erst gekommen, bestätigt der Mann an der Eingangskontrolle, der mit der Gruppe auf Tour ist. Seinen Namen oder seine genau Funktion möchte er nicht verraten. „Gestern sind wir in Hildesheim aufgetreten“, erzählt er. Dort seien zwar 270 Karten verkauft worden, doch nur 170 Menschen seien zu dem Konzert gekommen. „Eben war sogar die Polizei hier“, erzählt er. Ein besorgter Bürger hätte die Beamten verständigt. „Die sind dann wieder gefahren.“

Dass dem Konzert in der Johanniskirche viele fern geblieben sind, bestätigen nicht nur die leeren Bänke. „Ich gehe da nicht rein, ich wollte nur mal schauen, ob das Konzert wirklich stattfindet“, sagt ein älterer Herr, der vor der Kirche steht. Auf seinen Karten bleibe er nun sitzen.

Lieber die Tickets verfallen lassen

Darüber ärgert sich auch Helmut Winzer (65) aus Empelde. Er habe für 115 Euro fünf Tickets im Vorverkauf erworben, sei dann aber zu Hause geblieben. „Wir haben die Karten lieber verfallen lassen. Ich zähle zur Risikogruppe, allein schon aufgrund meines Alters. Noch dazu bin ich in ärztlicher Behandlung und deswegen vorbelastet.“ berichtet er.

Für ihn sei es nicht nachvollziehbar, dass die Veranstalter das Konzert nicht abgesagt haben. Auch die Kirche hätte theoretisch die Möglichkeit dazu gehabt. „Natürlich hatten wir Bedenken, das haben wir alle. Aber dann wären wir auf den Kosten sitzen geblieben“, berichtet Pieczka. Sie sehe sich nicht in der Verantwortung. „Ich war da und habe nur die Tür geöffnet.“

„Es gab kein offizielles Verbot“

Otto Pfeiffer, Inhaber der veranstaltenden Agentur aus Freyburg, habe keinen Grund gesehen, das Konzert abzusagen. „Es gab kein offizielles Verbot. Die Leute treffen sich auch in Supermärkten. Da ist viel Panik im Spiel“, meint er. Trotzdem habe man nun die Tournee beendet. Die Sänger fliegen laut Pfeiffer zurück nach Bulgarien. Für alle weiteren Konzerte gibt es das Geld zurück.

Die Gruppe The Gregorian Voices aus Bulgarien unter der Leitung von Georgi Pandurov besteht aus acht Sängern, die in ihrem Programm gregorianische Choräle singen, aber auch populäre Lieder wie „Knocking on Heavens Door“ oder „The Sound of Silence“ präsentieren.

Von Janna Silinger