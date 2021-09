Ronnenberg

Die jetzige Buswendeschleife an der Langen Reihe soll umgebaut oder verlegt werden. Das Problem aus Sicht der Region: Sie lässt sich nicht barrierefrei umbauen. Es fehlt wegen des Platzbedarfes der großen Busse am bisherigen Standort ausreichend verfügbare Fläche. Deshalb sollen die Stationen der Umsteigeanlage an der Straße Lange Reihe vor das Heimatmuseum an die Straße Über den Beeken verlagert werden. Um beide Fahrtrichtungen bedienen zu können, wäre es jedoch notwendig, eine Grünfläche zu opfern. 

Der Rat der Stadt hat deshalb im Juni beschlossen, dass die Region Hannover eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben muss. Die Region und Regiobus haben gegenüber der Stadt zugesagt, diese Studie für eine Verlegung der Buswendeschleife Lange Reihe in Auftrag zu geben und die Fraktionen im Rat gebeten, ihre Vorschläge einzureichen.

Die Grünen lehnen es ab, dass für eine Verlegung der Haltestellen Grünflächen geopfert werden sollen. Sie könnten sich im Zuge der Neugestaltung eine Verbreiterung der Gehwege entlang der Straße „Über den Beeken“ vorstellen, gegebenenfalls mit Fahrradstreifen. „Dieses würde die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen“, sagt Jens Williges von der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Falls dafür und für ein Wartehäuschen ein Streifen der vorhandenen Grünfläche gebraucht würde, könnte im Gegenzug an der dann wegfallenden Buswendeschleife ein neuer Ortsmittelpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität und neuem Grün entstehen.

Viele Bürger gegen eine Verlegung

Viele Bürger aus Ronnenbergs Kernstadt sprechen sich gegen die Pläne für eine mögliche Verlegung der Bushaltestellen an der Straße Lange Reihe aus. Auch sie sind dagegen, dass eine Grünfläche weichen soll.

Bei der anstehenden Ortskerngestaltung müsse zudem das Ziel sein, dass der Durchgangsverkehr stärker über die Umgehungsstraßen geführt werde, sagt Williges. Innerorts sei es normal, dass der Autoverkehr während des Aus- und Einstiegs der Fahrgäste bei Gegenverkehr hinter den Bussen warten müsse, wie beispielsweise auf der Gehrdener Straße westlich der Bahnbrücke. Williges hält es nicht mehr für zeitgemäß, „für die Beschleunigung des Autoverkehrs die Bushaltestellen von der Straße zu nehmen und dafür Grünflächen zu opfern“.

Von Dirk Wirausky