Ihme-Rolven

Zahlreiche Dorfbewohner aus Ihme-Roloven sind am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein durch den gesamten Ort flaniert und haben nach gut erhaltenen Secondhandschnäppchen Ausschau gehalten. Für den ersten Dorfflohmarkt in der Ronnenberger Ortschaft war es eine gelungene Premiere. „Es ist richtig was los im ganzen Dorf“, fasste Anwohner Daniel Fickerl die Atmosphäre am Nachmittag passend zusammen.

Lesen Sie auch 100 Händler machen bei Flohmarkt in Weetzen mit

Initiiert hatte diese belebende Aktion die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Jutta Urban gemeinsam mit Ortsratsmitglied Kerstin Nitsche. „Mich hat im vergangenen Jahr der Dorflohmarkt in Weetzen inspiriert“, erzählte Urban am eigenen Verkaufsstand vor ihrem Haus an der Weetzener Straße. „Einfach vor der eigenen Haustür Leute treffen und ins Gespräch kommen“ – diese Aussicht habe sie zur Organisation der Premiere bewogen. „Es muss ja auch endlich mal wieder etwas los sein im Dorf nach den ganzen Pandemie-Beschränkungen“, sagt Urban. Gemeinsam mit Nitsche habe sie sich deshalb im Vorfeld bei der Stadt informiert, was alles für einen Dorfflohmarkt zu beachten sei. „Dann haben wir 450 Flyer drucken lassen und im Dorf an die Haushalte verteilt“, sagte Urban.

Rund 30 Verkaufsstände

Sie zeigte sich nach einer kurzen Fahrradtour durch das Dorf mit der Resonanz auf ihre Privatinitiative zufrieden. „Es machen etwa 30 Anwohner mit eigenen Ständen auf ihren Grundstücken mit“, berichtete Urban.

Auf Anmeldungen und einen Lageplan mit den teilnehmenden Standbetreibern hatte das Organisationsduo verzichtet. „Das Dorf besteht aus einer lang gezogenen Ortsdurchfahrt und ein paar Nebenstraßen, deshalb haben wir gebeten, auf Stände an Seitenstraßen mit Luftballons und Schildern hinzuweisen“, beschrieb Urban das Prinzip für den Lageplanersatz. Nach einem Blick auf den wolkenlosen und sonnigen Himmel lächelte sie zufrieden.

Initiatorin Jutta Urban (Zweite von links) verkauft auch selbst gebackenen Kuchen, um Erlöse für Spenden zugunsten Ronnenberger Ukraine-Flüchtlinge zu erwirtschaften. Quelle: Ingo Rodriguez

Urban hatte auch einen Kuchen gebacken, um Verkaufserlöse für Ukraine-Flüchtlinge in Ronnenberg zu sammeln. Und Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke habe für eine Verkaufsaktion zugunsten der Menschen aus der Ukraine Marmelade gekocht, berichtete sie. Die gut erhaltenen Flohmarktwaren auf ihren Verkaufstischen stammten jedoch vom Sohn. „Wir haben für den Flohmarkt sein Zimmer geplündert“, sagte Urban und schmunzelte.

Für Flohmarkt den Dachboden ausgemistet

Ellen Kruse hatte ihre Secondhandangebote einige Hundert Meter weiter in ihrer Garage aufgebaut. „Ich habe vorher einen Tag lang auf dem Dachboden ausgemistet“, berichtete sie. Dort hatte die Frau offenbar jede Menge Fundstücke gelagert: Kruse bot mehr als ein Dutzend Handtaschen an, Bilder, Spiele, Porzellanwaren und Kuscheltiere. Auch sie hatte Gebäck vorbereitet, um Spendenerlöse zu erzielen.

Ellen Kruse bietet in ihrer Garage gut erhaltene Fundstücke vom Dachboden an. Quelle: Ingo Rodriguez

Extra wegen des Dorfflohmarktes war Helga Eichinger mit ihrem Mann sogar aus Pattensen gekommen. „Wir haben davon in der Zeitung gelesen und verbinden den Besuch mit einem Spaziergang“, sagte Eichinger. Dann zeigte sie ein gerade erworbenes Bilderbuch. „Das nehme ich für den Enkelsohn mit“, sagte die Pattenserin.

Die Flohmarktbesucher flanieren durch das Dorf (Bild unten) und begutachten an den Verkaufsständen (Bild oben) die Second-Hand-Waren. Quelle: Ingo Rodriguez

Einnahmen kommen in Sparschweine der Kinder

Gefunden hatte die Frau aus Pattensen das Schnäppchen am Stand von Dominique Gerber. Vom Verkauf werden aber ihre Kinder profitieren. Ihr Nachwuchs habe seine Zimmer ausgemistet und Spiele sowie Bücher für den Verkaufsstand zur Verfügung gestellt. „Deshalb werden die Einnahmen auf ihre Sparschweine aufgeteilt“, kündigte Gerber an.