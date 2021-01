Ronnenberg

Die städtische Energie- und Wasserversorgung (EWA) Ronnenberg setzt vermutlich im März die langwierige Suche nach einem Leck im Leitungsnetz fort. Seit mehr als einem Jahr schon ist die EWA mithilfe von Spezialisten dem Leitungsschaden auf der Spur. Offenbar fließen seit 2018 aus dem rund 75 Kilometer langen Leitungsnetz der EWA Zehntausende Kubikmeter Trinkwasser nutzlos ins Erdreich. „Wir können inzwischen den Bereich des Lecks noch genauer eingrenzen“, sagt Frank Schulz aus der Geschäftsführung der EWA.

Suche unter dem Ihmer Tor

Die Tochtergesellschaft der Stadt Ronnenberg will den Schaden so schnell wie möglich finden. Immerhin verursacht das Versickern des gelieferten und bezahlten Frischwassers aus dem Harz regelmäßig ungedeckte Kosten. Laut Schulz führt die Spurensuche in den Süden der Kernstadt. Das Loch im Leitungsnetz wird in einem bislang noch nicht auf Schäden untersuchten Restquadranten vermutet – im Erdreich unter dem Ihmer Tor.

Damit geht die Suche nach dem Leck nun in die Endphase. Bislang hatte die EWA nach aufwändigen Untersuchungen für alle weiteren Bereiche ihres Leitungsnetzes größere Löcher oder Risse ausschließen können. Nun beginnen laut Schulz die Vorarbeiten, um die Rohre im Erdreich eines Restquadranten zu untersuchen: zwischen den Straßen Ihmer Tor, Hinter dem Dorfe und Gartenweg.

Das gesuchte Leck liegt vermutlich in einer der Leitungen unter den Straßen Ihmer Tor, Hinter dem Dorfe oder Gartenweg. Quelle: Screenshot Google Maps

Wasserverluste haben deutlich zugenommen

Die Wasserverluste waren der EWA-Geschäftsführung regelmäßig bei den Abrechnungen aufgefallen. Denn seit zwei Jahren fließt deutlich mehr eingekauftes Frischwasser von den Harzwasserwerken nach Ronnenberg, als es von den Haushalten verbraucht und bezahlt wird. Laut Schulz, der auch städtische Fachbereichsleiter ist, versickerten im Jahr 2018 rund 70.000 Kubikmeter Frischwasser im Erdreich, im Jahr 2019 waren es schon rund 97.000. „Entweder ist das Leck größer geworden oder noch eins dazugekommen“, sagt der EWA-Geschäftsführer.

Zum Vergleich: Laut jüngster Jahresbilanz wurden 2019 aus dem EWA-Netz von rund 13.200 Einwohnern in allen Stadtteilen insgesamt 563.148 Kubikmeter Wasser abgezapft. Empelde wird nur weitgehend von den Stadtwerken Hannover mit Frischwasser versorgt. Der durchschnittliche Verbrauch eines Vier-Personen-Haushalts lag in Ronnenberg laut EWA im Jahr 2019 bei rund 163 Kubikmeter. Dagegen erreichten im gleichen Jahr die Wasserverluste einen Wert von insgesamt rund 114.000 Kubikmeter – Löscheinsätze und Hydrantenspülungen der Feuerwehr mit inbegriffen. Laut EWA hat das Leck Kosten in Höhe von etwa 69.000 Euro verursacht.

Untersuchungen fortsetzen

Nach Schulz’ Angaben werden deshalb im Frühjahr zunächst im vermuteten Schadensbereich an den Leitungen vier sogenannte Schieberkreuze zur Unterbrechung des Wasserzuflusses erneuert. Denn diese Vorrichtungen im Erdreich müssen für eine exakte Suche nach dem Leck einwandfrei funktionieren. Laut Schulz werden dann alle einzelnen Teile des Rohrsystems nacheinander jeweils vom Rest isoliert und nur einzeln über einen Bypass durch einen Schlauch mit Wasser versorgt. Mitarbeiter einer beauftragten Firma beginnen dann mit einer sogenannten hydraulischen Zuflussanalyse und untersuchen den Druckverlauf.

Im Normalfall sinke während der Messung der Verbrauch für wenige Sekunden auf null, erläutert Schulz. Das sei der Moment, in dem kein Haushalt, der an diese Leitung angeschlossen sei, Wasser entnehme. „Stellt sich dieser Wert gar nicht ein, ist das ein Hinweis auf ein Leck“, sagt Schulz. Im nächsten Schritt der Suche werde diese Leitung entleert und dann mit Druckluft gefüllt, beschreibt Schulz das Verfahren. Ein Leck erzeuge ein charakteristisches Geräusch. Dann kann gegraben werden.

Straßensperrung kommt

Das wird vermutlich in diesem Jahr im Bereich der Straße Ihmer Tor passieren. „Wir hatten gehofft, das Leck in einem Bereich mit weniger Straßenverkehr zu finden“, sagt Schulz. Trotzdem sollen mögliche Straßensperren nur etwa eine Woche lang erforderlich sein. Kosten entstehen der Stadt schon vor den Bauarbeiten. Laut Schulz sind für das Jahr 2021 für den Austausch von Schieberkreuzen und Hydranten bis zu 75.000 Euro eingeplant. Im vergangenen Jahr waren für die Suche nach dem Leck aus dem gleichen Grund rund 145.000 Euro fällig. Die gute Nachricht: „Bislang sind die Wasserpreise trotzdem stabil geblieben. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass sich das ändert“, sagt Schulz.

Von Ingo Rodriguez