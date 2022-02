Weetzen

Was tun gegen die Langeweile während der Kontaktbeschränkungen zu Pandemiezeiten? Im vergangenen Sommer haben Stefanie und Jens Janowski aus Weetzen darauf einen Vorschlag gemacht, den viele Familien dankbar aufgenommen haben: Sie organisierten eine Fotorallye, die sich mit Spaziergängen verbinden lässt, und die auch noch die Aussicht auf interessante Preise bietet. Die Aktion kam so gut an, dass das Ehepaar in diesem Jahr Familien erneut auf Entdeckungstour in Weetzen schickt.

„Es hat uns extrem gefreut, dass die Aktion im letzten Jahr so toll angekommen ist“, sagt Stefanie Janowski. „Darum war es in diesem Jahr einfach eine Herzensangelegenheit, die Organisation wieder zu starten.“ Aktuell gilt es, 30 Motive im Ort ausfindig zu machen, die die beiden Veranstalter fotografiert haben. Die Teilnehmer müssen die Motive finden und ihrerseits abfotografieren. Die Herausforderungen sind unterschiedlich schwer. Einfach zu findende Motive sollen die Motivation bei Kindern steigern. „Aber es sind auch ein paar sehr knifflige Aufgaben zu lösen, da es manchen im vergangenen Jahr zu einfach war“, erläutert Jens Janowski, der vielen inzwischen auch als Comedian „Der Baumschüler“ bekannt ist.

Bei Fotorallye in Weeetzen sind Hotelübernachtungen die beiden Hauptpreise

Ziel der beiden Organisatoren ist es, dass die Familienmitglieder bei der Suche gemeinsam Spaß haben und Weetzen ganz bewusst bei Spaziergängen entdecken. „Gerade für neu zugezogene Einwohner ist das eine tolle Art, unseren Ort kennenzulernen“, sagt Stefanie Janowski.

Als weiteren Anreiz für die Teilnahme gibt es wieder Preise zu gewinnen – diesmal sind sogar gleich zwei Hauptpreise ausgesetzt. Dabei handelt es sich jeweils um eine Übernachtung mit Frühstück, einmal im Landgasthof Sauer in Willingen Eimelrod und einmal im Gasthof Alte Schreinerei in Rothenburg ob der Tauber. Weiterhin stehen Eintrittskarten für diverse Freizeiteinrichtungen aus ganz Niedersachsen sowie Restaurant- und Verzehrgutscheine auf der Liste der Gewinne.

Lesen Sie auch Erfolgreiche Fotorallye für Familien in Weetzen

Eine Auflistung der zu suchenden Motive mit den Teilnahmebedingungen ist ab sofort per E-Mail an baumschule@htp-tel.de erhältlich. Die Teilnahme beschränkt sich aber nicht nur auf Einwohner von Weetzen. Mitmachen kann vielmehr jeder, der auf diese Weise den Ronnenberger Ortsteil erkunden möchte. Einsendeschluss für die Rücksendungen ist der 6. März 2022.

Von Uwe Kranz