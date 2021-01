Weetzen

Der aktuell geltende Corona-Lockdown fesselt viele Familien in den eigenen vier Wänden. Oftmals sind Spaziergänge die einzige Beschäftigung im Freien, da Freizeiteinrichtungen geschlossen sind. In Weetzen können sich die Spaziergänger nun allerdings zumindest auf eine kleine Abwechslung freuen: Stefanie und Jens Janowski starten eine Foto-Rallye, bei der die Teilnehmer auch noch Preise gewinnen können.

Leichte und schwerere Objekte kombiniert

Das Ehepaar, die Spartenleiterin der Turngruppe des SV Weetzen und der als Baumschüler bekannten Comedian, hat das Projekt für ihre Mitmenschen ausgearbeitet. Gemeinsam haben die beiden 25 Objekte im Ort fotografiert. Ziel ist es nun, dass in gemeinsamer „Familienarbeit“ bei Spaziergängen diese Motive im Ort von den Teilnehmern wiederentdeckt werden. Damit auch alle Teilnehmer die Orte besuchen und die Lösungen nicht einfach weitergegeben werden, müssen die einzelnen Punkte ebenfalls fotografiert werden. Bei den Motiven handelt es sich um leicht zu findende Gebäude aber auch schwieriger zu entdeckende Objekte, wenn auf den Vorlagen zum Beispiel nur Ausschnitte von Gebäuden zu erkennen sind.

„Wir wollen einfach, das die Familien gemeinsam Spaß haben und dabei unseren Ort ganz bewusst bei Spaziergängen entdecken und wollen eine spaßige Abwechslung für die ganze Familie bieten“, sagt Steffi Janowski über ihre Idee. Sie freut sich, das der SV Weetzen gleich von der Idee angetan gewesen ist und das Projekt unterstützt. „Ich glaube, so eine Aktion hat es in Weetzen noch nicht gegeben und hoffe, dass viele Familien teilnehmen“, ergänzt Jens Janowski.

Rallye endet am 28. Februar

Die Spielregeln und die dazugehörigen Fotos mit den aufzusuchenden Stellen im Ort können nach vorheriger Anmeldung bei dem Ehepaar Janowski unter Telefon (0 51 09) 77 93 oder per E-Mail an baumschule@htp-tel.de ab sofort corononakonform abgeholt werden. Einsendeschluss für die Fotos ist am 28. Februar 2021. Bei gleichen Einsendungen entscheidet das Los.

Als Hauptpreis haben die Janowskis eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen im Landgasthof Sauer im sauerländischen Willingen organisiert. Aber auch Familieneintrittskarten für das Wisentgehege in Springe, Restaurantgutscheine und Eintrittskarten für das Neongolf in Hannover warten auf die Gewinner. „Es ist einfach toll, dass wir so schöne Preise ausloben können und die angesprochenen Unternehmen in dieser schwierigen Zeit trotzdem bereit waren das Projekt zu unterstützen“, sagt Stefanie Janowski.

