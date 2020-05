Ronnenberg

Hinter dem Begriff persönliche Wertgegenstände verbergen sich für jeden Menschen Dinge, die im Alltag unverzichtbar sind: Hausschlüssel, Handy, Geldbörse mit Führerschein, EC-Karte, Personalausweis und der liebgewonnene Glücksbringer am Schlüsselbund. Wie es sich anfühlt, wenn diese Wertsachen von einem auf den nächsten Moment verloren gehen, haben jetzt Bernd und Helga Berger aus Ronnenberg erlebt – und auch, wie es sich anfühlt sie unvermittelt zurückzuerhalten.

„Ich habe am Sonnabend meinen Rucksack mit allen wichtigen Dingen im Einkaufswagen eines Baumarktes vergessen und den Verlust erst zu Hause bemerkt“, erzählt die 78-jährige Seniorin. Auch die Geldbörse ihres Mannes sei in dem Beutel gewesen. „Mit 500 Euro Bargeld“, sagt Berger. Inzwischen kann das Ehepaar aber über die Zerstreutheit der Rentnerin wieder lachen. „Der Rucksack wurde von einer Frau gefunden und ohne jeden Verlust beim Personal abgegeben. Es ist alles wieder da“, sagt Helga Berger erleichtert.

Finderin ist bislang unbekannt

Für das Ehepaar Berger bleibt nach dem Wechselbad der Gefühle noch eine Frage: Wer ist die Finderin? „Wir würden uns gerne bei der ehrlichen Finderin bedanken“, sagt die Seniorin. Das Problem: Niemand weiß, wer die gesuchte Frau ist. Sie habe nach Angaben eines Mitarbeiters den Rucksack abgegeben und sei dann gegangen, sagt die 78-Jährige.

Doch Berger hat eine Vermutung und macht sich deshalb auf die Suche. „Ich habe mich gegen 13.30 Uhr nach dem Einkauf beim Hagebaumarkt in Empelde noch am Sammelpunkt für die Einkaufswagen mit einer Frau unterhalten“, berichtet die Seniorin. Dabei sei sie offenbar von dem netten Gespräch so abgelenkt gewesen, dass sie den Wagen mit ihrem Rucksack darin in die Wagenreihe zurück geschoben habe, ohne es zu bemerken. „Dann habe ich der Frau noch meinen entnommenen Einkaufschip angeboten, weil ich kurz vorher im Baumarkt einen neuen Chip als kostenlose Zugabe bekommen hatte“, erzählt Helga Berger.

Verlust erst zu Hause bemerkt

Das Ehepaar erlebte nach dem Einkauf in der heimischen Garage ein böses Erwachen. „Als ich das Fehlen des Rucksacks bemerkt habe, fiel mir gleich ein, dass ich ihn im Einkaufswagen gelassen hatte“, sagt Berger. Sei sie sofort zurückgefahren. „An einem Personalstand vor dem Baumarkt wurde mir dann auf Nachfrage gleich mein gesuchter Beutel als abgegebenes Fundstück ausgehändigt“, erzählt die Seniorin.

Das Ehepaar will gegenüber der ehrlichen Finderin nun seinen Dank zum Ausdruck bringen. Immerhin sei so viel Ehrlichkeit heutzutage nicht selbstverständlich. „Es waren schließlich 500 Euro in der Börse“, sagt Berger. Sie hofft nun, dass sich die Frau bei ihr meldet. Das Ehepaar Berger wartet unter Telefon (0 51 09) 99 27 auf ihren Anruf.

