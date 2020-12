Empelde

Wer diesen Gottesdienst sehen will, muss hoch hinaus. Das gilt nicht nur für die über 140 Besucher, die den Waldberg hinauf spazieren, sondern auch für die Ehrenamtlichen. Denn der Weg ist das Ziel: die Waldbühne, wo die Johanneskirchengemeinde einen Gottesdienst inklusive Krippenspiel ausrichtet. Schon etwas früher unterwegs ist Catharina Weißenborn. Die Johanniter-Helferin gehört zu den 30 Personen von Vereinen und Verbänden, die für den Ablauf der Veranstaltung sorgen.

Catharina Weißenborn stiefelt zusammen mit Sebastian Dietrich den Waldberg hoch. Quelle: Stephan Hartung

Nach zehnminütigem Fußweg ist die Waldbühne erreicht. Hier ist noch nicht viel los, es dröhnt aber bereits weihnachtliche Musik aus den Lautsprechern. „Last Christmas“, „Jingle Bells“ und andere Klassiker. „Das sieht doch schon mal alles gut aus“, sagt Catharina Weißenborn und zeigt auf die verschiedenen Ebenen. Die Kirche als Veranstalter hatte das Gelände in drei Sektoren für das Publikum eingeteilt. Die Aufgabe für die 28-Jährige besteht darin, in der obersten Ebene die Karten zu kontrollieren, Sitzkissen auszuteilen und ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, zu ihren Plätzen zu begleiten.

Catharina Weißenborn kontrolliert bei Gesa Kottner die Karte. Quelle: Stephan Hartung

„Ich freue mich, hier zu sein, zumal ich aus Empelde komme. Dies alles ist besser, als wenn es keinen Gottesdienst geben würde“, sagt sie – und verabschiedet sich kurz. Kartenkontrolle. Denn unten am Tor zum Waldberg hat der Einlass begonnen, die ersten Besucher sind in obersten Ebene angelangt. Und weitere Personen kommen nach. Freundlich bietet Catharina Weißenborn den Menschen Sitzkissen für die nasskalten Bänke an – und wer vergessen hat, in den großen Karton zu greifen, dem bringt sie einfach ein Sitzkissen an den Platz. Die Leute danken es ihr. „Ach, und wenn Sie schon mal da sind – könnten Sie vielleicht ein Foto von uns machen?“ Na klar, macht sie von der Familie, die einen Haushalt darstellt. Apropos Haushalt: Auch darauf achtet sie, nicht jeder darf sich hinsetzen, wo es gerade passt.

Auch das gehört dazu: Ein Erinnerungsfoto für die Besucher. Quelle: Stephan Hartung

Im Alter von 19 Jahren kam Catharina Weißenborn zu den Johannitern, als sie bei der Unfallhilfe ihr Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) absolvierte. Damals und heute handelt es sich um den Ortsverband Deister der Johanniter. Der Ortsverband hat seinen Sitz in Ronnenberg, in der dortigen Zentrale finden auch Versammlungen statt – beispielsweise von Jugendgruppen. Catharina Weißenborn, in ihrem Hauptberuf im Bereich der digitalen Medien tätig, ist Jugendleiterin des Ortsverbands Deister.

Heiligabend gab es einen Gottesdienst in Empelde auf dem Waldberg. Quelle: Stephan Hartung

Mittlerweile bringt sich am Fuße der Waldbühne Pastorin Marion Klies in Position, der Posaunenchor Ronnenberg unter Leitung von Ulrike Fürstenberg ist ebenfalls schon in den Startlöchern. Doch kurz vor Beginn des Gottesdienstes hält noch ein Kleinbus an der obersten Ebene – der Shuttle-Fahrdienst für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Rührend kümmert sich die Johanniter-Helferin um einen älteren Mann, stützt ihn und begleitet ihn auf seinen Platz.

Catharina Weißenborn begleitet einen älteren Besucher zu dessen Platz. Quelle: Stephan Hartung

Außer den Johannitern helfen noch Mitglieder des TuS Empelde sowie der Ortsfeuerwehr Empelde für den Ablauf an diesem Nachmittag mit. Es ist also alles angerichtet, der Open-Air-Gottesdienst kann beginnen – auch wenn die Witterung allmählich nasskalt und ungemütlich wird. Doch frieren wird hier niemand. Eine Johanniterin ist schließlich gut vorbereitet: Catharina Weißenborn zeigt auf die Seitentasche ihrer Hose und auf eine Verpackung mit goldener Folie. „Ich habe Wärmedecken dabei.“

Doch Bedarf dafür gibt es nicht, viele Besucher sind gut vorbereitet und haben teilweise eigene Decken mit. Nach dem rund 45-minütigen Gottesdienst steht wieder ein Fußweg auf dem Programm – den Waldberg hinunter, und dann weiter zu den Familien. Stichwort Familie: „Es hat Spaß gemacht, die Veranstaltung zu unterstützen. Das ehrenamtliche Helfen liegt mir wohl im Blut“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm: Ihre Mutter, Christiane Weißenborn, ist Vorsitzende des TuS Empelde.

Von Stephan Hartung