Empelde

Sie ist erst seit wenigen Tagen als neue Quartiersmanagerin im Amt, aber eine wichtige Besonderheit zahlreicher Menschen aus Empelde hat sie bereits erkannt. „Viele Anwohner der Siedlung, aber auch viele andere Empelder leben schon sehr lange in dem Stadtteil oder sind sogar in Empelde aufgewachsen“, sagt Friederike Erhart.

Die 57-jährige Diplompädagogin ist die neue Ansprechpartnerin im Quartier der Wohnungsbaugesellschaft KSG an Löwenberger und Memeler Straße. Fast neun Monate nach der Eröffnung des Quartierstreffs mit Bewohnercafé im NeubauArtur-Sommer-Haus hat die Frau aus Hannover Anfang August die Nachfolge von Anke Sacksteder angetreten.

Für die KSG, bei der Erhart angestellt ist, und für den von der KSG initiierten Verein Wohnen in Nachbarschaft (Win) soll sie wichtige Ziele realisieren. „Es geht darum, eine gute Lebensqualität im Quartier zu schaffen und Ängste zu nehmen, damit die Menschen gerne und lange dort wohnen wollen“, sagt Karlheinz Range als Vertreter der KSG und Vorstandsvorsitzender des Vereins Win. Warum es bereits ein Jahr nach dem Arbeitsbeginn der ersten Quartiersmanagerin Sacksteder einen Wechsel gibt, erläutert er auf Nachfrage. „Es gab erhebliche Auffassungsunterschiede über die Weiterentwicklung der sozialen Arbeit“, sagt Range.

Quartierstreff soll ein Wohlfühlort werden

Nachfolgerin Erhart ist in Göttingen aufgewachsene, lebt seit 1982 in Hannover und war auch zuletzt schon als Win-Angestellte für ein KSG-Projekt im Quartier in Langenhagen-Wiesenau tätig. Dort habe sie bis zu ihrem Wechsel nach Empelde das Projekt Gesundheitsprävention für Senioren betreut.

Als Quartiersmanagerin gehe es nun für sie darum, alle „aufploppenden Themen“ zu behandeln. Organisationen und Einrichtungen im Quartier will sie miteinander vernetzen und mit den Menschen das Wohnen in der Nachbarschaft gemeinsam aktiv gestalten. „Der Quartierstreff soll ein Wohlfühlort werden, auch für Menschen, denen es möglicherweise gerade schlecht geht“, nennt Erhart ein wichtiges Ziel. Für Alltagssorgen und Probleme gelte es, Unterstützung anzubieten.

Freiwillige können Senioren im Alltag helfen

Sie wolle zunächst mit den Empeldern im Quartierstreff reden, sie kennenlernen und hören, was sie bewege. „Ich will erfahren, was die Menschen noch an Angeboten benötigen, deshalb steht meine Tür für jeden offen“, sagt Erhart. Von einem wichtigen Missstand hat sie bereits beim regelmäßigen Mittwochscafé erfahren: „Viele Senioren haben Angst, mit der S-Bahn zu fahren, weil der Abstand vom Bahnsteig zu den Zugeingängen zu groß ist“, berichtet Erhart von Gesprächen. Die Diplompädagogin will deshalb in Empelde ehrenamtliche Alltagsbegleiter für Senioren einführen. „Meine Aufgabe wird sein, unkomplizierte Schulungen für Freiwillige zu organisieren, die später älteren Menschen stundenweise im Alltag helfen“, sagt Erhart.

Zu ihren Aufgaben gehöre deshalb auch viel Recherche, das Aufspüren von Fördermöglichkeiten, aber auch die Vernetzung mit Einrichtungen, die möglicherweise bereits ähnliche Angebote entwickelt haben. Es sei möglich, etwa mit dem Familienzentrum oder Vereinen Kooperationen zu schließen, an deren Projekte anzudocken oder diese weiterzuentwickeln. „Es soll keine Konkurrenz aufgebaut werden“, betont Erhart. Auch die KSG-Vertreterin Claudia Koch, Beauftragte für Quartiersmanagement, hält Kooperationen für eine große Chance. „Bei Themen wie Mobilität und Barrierefreiheit kann man den Seniorenbeirat der Stadt einbeziehen“, nennt sie ein Beispiel.

Friederike Erhart (Mitte) will gemeinsam mit Karlheinz Range und Claudia Koch von der KSG alltägliche Probleme der Menschen lösen und sie miteinander in Kontakt bringen. Quelle: Ingo Rodriguez

Erhart soll Menschen miteinander in Kontakt bringen

Eine besonders wichtige Aufgabe von Erhart ist es, die Menschen aus dem Quartier und aus Empelde miteinander in Kontakt zu bringen. „Für zurückgezogene Menschen muss ein Hilfsnetzwerk aufgebaut werden“, sagt sie. Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, wie viele Probleme sich gemeinsam lösen lassen. Die weiterhin andauernden Kontaktbeschränkungen wirken sich laut Erhart immer noch auf die Arbeit im Quartierstreff aus. „Zurzeit dürfen wir uns mit maximal zehn Leuten treffen, normal wären es bis zu 30“, sagt sie. Es sei aber auch möglich, mit Angeboten für Kleingruppen erfolgreich zu arbeiten. „Man muss Dinge ausprobieren, den Bedarf anschauen und gucken, was geht“, sagt die neue Quartiersmanagerin.

Sie will sich aber auch mit der Digitalisierung von Angeboten beschäftigen. Mit dem TuS Empelde gab es laut Erhart außerdem schon Gespräche über Bewegungsangebote für Senioren. An jedem Mittwoch um 15 Uhr soll es im Quartierstreff auch wieder ein Spieleangebot für Erwachsene geben. Was für Erhart außerdem besonders wichtig ist: „Feste – da kommen alle Altersgruppen, Nationen, Kulturen und Institutionen zusammen“, sagt sie.

KSG-Vetreter Range fasst das übergeordnete Ziel zusammen: „Es geht darum, den zunehmend allein lebenden und älteren Menschen Begegnungen zu ermöglichen und sie einzubinden. Sie sollen mitmachen, sich einbringen und nicht nur vor dem Fernseher oder Computer sitzen.“

KSG gestaltet in Empelde neue Wohnsiedlung Der Aufbau eines Quartiersmanagements in Empelde wird mit Landesmitteln gefördert, damit sich die Wohnungsbaugesellschaft KSG mehr um die Menschen im neuen Quartier kümmern kann. Der Hintergrund: Die KSG will in den kommenden Jahren an der Löwenberger und der Memeler Straße Häuser mit insgesamt 100 Mietwohnungen abreißen und dafür 126 neue Wohnungen bauen lassen. Der erste Bauabschnitt ist mit dem Artur-Sommer-Haus bereits abgeschlossen, der zweite Bauabschnitt soll innerhalb der nächsten zwei Jahre beginnen. Das gesamte Projekt soll nach etwa fünf bis zehn Jahren abgeschlossen sein. Die Menschen aus den alten Wohnungen sollen dann nach und nach in die Neubauten umziehen. In dem ersten Neubau wohnen bereits 19 Mieter. Untergebracht sind darin auch der Quartierstreff, das neue Sozialberatungszentrum und ein Bewohnercafé. Die Begegnungsstätten sollen künftig von Menschen aus Empelde mit Leben gefüllt werden.

Von Ingo Rodriguez