Ronnenberg

Die Feuerwehrmitglieder in Ronnenberg und der Region Hannover trauern um Ehrenstadtbrandmeister Friedrich Keese. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Ronnenberger bereits am vergangenen Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben.

„ Friedrich ,Fritz’ Keese trat 1954 in die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als aktives Mitglied der Einsatzabteilung ein und war bis zum Erreichen der damaligen Altersgrenze im Jahre 1998 tatkräftige Einsatz- und Führungskraft“, zählt Tobias Meier-Böke in einem Nachruf der Ronnenberger Ortswehr auf. Mit seiner unvergesslichen Art habe er jahrzehntelang den Werdegang von Orts- und Stadtfeuerwehr geprägt: Neben seiner 30-jährigen Tätigkeit als Ortsbrandmeister war er zwischen 1970 und 1982 zudem zunächst Gemeinde- und dann Stadtbrandmeister.

Keese blieb mit der Feuerwehr verbunden

Auch hauptberuflich wirkte der frühere Landwirt Friedrich Keese später im Brandschutz – als Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale der Region Hannover an der Hamelner Straße in Ronnenberg. „Über seine ,Feuerwehr-Rente’ hinaus blieb er mit der Feuerwehr Ronnenberg verbunden, nicht zuletzt in der Altersabteilung“, resümiert Tobias Meier-Böke. Im Jahr 1997 hatte Friedrich Keese für seine außergewöhnlichen Leistungen auf dem Brandschutzsektor das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Von Uwe Kranz