Wenn es um die Umstände und Abläufe im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover geht, kann die Vorsitzende des Ronnenberger Seniorenbeirats, Doris Eickemeyer, ihrem Klientel jetzt aus eigener Erfahrung berichten. Als Begleitperson ihres Mannes Wilhelm machte sie sich mit auf den Weg nach Hannover, auch um die Bedingungen für ältere Menschen bei der Immunisierung in Augenschein zu nehmen. Ihr Eindruck dabei war durchweg positiv.

Begleitung muss zweistündige Wartezeit überbrücken

„Begleitpersonen sollten sich eine Beschäftigung mitnehmen, etwas zum Lesen oder Stricken“, sagte Eickemeyer nach ihrer Rückkehr. Ihr Sudoku-Rätsel habe nicht für die vollen zwei Stunden gereicht, die der Impfvorgang bei ihrem Mann in Anspruch genommen habe. Für die Organisation und die freundlichen Mitarbeiter hatte die Seniorenvertreterin aber nur lobende Worte übrig. Das Taxi habe sie direkt vor die Halle 25 gefahren, was für die älteren Menschen kurze Wege bedeute. Dort seien für Gehbehinderte auch Rollstühle bereitgestellt gewesen.

Doris Eickemeyer: „Alles ist vorzüglich geregelt.“ Quelle: privat

Solche Hilfen benötigten die Eickemeyers nicht. Auch brauchte Doris Eickemeyer ihren Mann nicht ins Innere des Impfzentrums zu begleiten. Das wäre bei dementen oder auf andere Art eingeschränkten Personen aber möglich gewesen, erzählt die frühere Schulleiterin. Während ihr Mann die Schleife von Registrierung, Beratung, Impfung und späterer 15-minütiger Beobachtungszeit durchlief, hielt sich Eickemeyer in einem großzügigen Wartebereich auf. „So viel war ja nicht los“, sagte sie. Lediglich die Hälfte des Zentrums sei überhaupt in Betrieb gewesen. Außerdem sei das Fotografieren in dem gesamten Bereich verboten gewesen, schildert sie.

Telefonische Terminvereinbarung scheitert

Telefonisch hatte sich Wilhelm Eickemeyer zuvor bei einer Hotline auf eine Warteliste für einen Impftermin setzen lassen. Eine Antwort kam lange Zeit nicht. Dann machte sich der Sohn des Paares alternativ daran, online einen Termin zu vereinbaren und hatte umgehend Erfolg. Innerhalb von drei Tagen konnte das Paar aus Empelde die Taxifahrt nach Laatzen antreten. Auf das, was sie dort erwartete, waren die Eickemeyers mithilfe eines Briefes der Ronnenberger Verwaltung Ende Januar vorbereitet worden. Dem Ministerium des Landes Niedersachsen sei dies in einem anderen Anschreiben bei Weitem nicht so gut gelungen, stellte Eickemeyer fest.

Auch nach dem Piks in den Oberarm verlief alles wohlgeordnet. „Im Wartebereich muss man keine Angst haben, jemanden zu verpassen“, beruhigt die Seniorenvertreterin ältere Mitmenschen, die möglicherweise befürchten, sich in der großen Messehalle zu verlaufen. Und ausreichend Taxis für den Rücktransport stünden danach vor der Halle ebenfalls bereit. „Alles ist vorzüglich geregelt“, lautete ihr Fazit.

Für Wilhelm Eickemeyer selbst verlief die Impfung überdies auch glimpflich. Lediglich einen leichten Schmerz im Oberarm habe er am folgenden Tag verspürt. Weiteren Besuchen im Impfzentrum – dreimal werden sie diese Tour noch in Angriff nehmen müssen – sieht das Ehepaar nach diesen Erlebnissen entsprechend unbelastet entgegen.

Von Uwe Kranz