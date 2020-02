Empelde

Fünf bunte Zettel hängen an einem Fenster des Quartierstreffs. Immer wieder bleiben Passanten stehen und sehen sich an, welche Veranstaltungen dort angeboten werden. Der Verein Wohnen in Nachbarschaft (Win) hat rund zweieinhalb Monate nach Eröffnung der Einrichtung in Empelde die ersten fortlaufenden Programme auf den Weg gebracht. Start ist am Sonnabend, 7. Februar, mit einer Qi-Gong-Gruppe.

Anziehungspunkt am Fenster: Die ersten Programmpunkte des Nachbarschaftsvereins wecken immer wieder das Interesse von Passanten. Quelle: Uwe Kranz

„Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich losgeht“, sagt Quartiersmanagerin Anke Sacksteder, die ihr Starterteam um sich versammelt hat. Sie arbeitet für die Siedlungsgesellschaft KSG Hannover, der die Immobilien im direkten Umfeld des Hauses Löwenberger Straße 22/24 gehören, wo sich die neue Nachbarschaftszentrale befindet. Und doch sind die Angebote nicht auf die Mieter dieses Unternehmens begrenzt. „Wir machen das nicht nur für unsere Kunden, sondern für alle Menschen in Empelde“, sagt Geschäftsführer Karl Heinz Range.

Unterschiedliche Voraussetzungen im Starterteam

Sacksteder und Range wollen Menschen in Empelde zusammenbringen. Dabei spiele es keine Rolle, ob sie alt oder jung sind, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Und der Anfang ist gemacht. Zum Starterteam gehören Freiwillige Helfer. Männer und Frauen, die ihren Teil dazu beitragen wollen, dass sich die nachbarschaftlichen Beziehungen in den umliegenden Straße verbessern. Sie haben die unterschiedlichsten Voraussetzungen. So hat Michèle-Marie Pieck als Ergotherapeutin schon Erfahrungen in der Gruppenleitung gesammelt. Sie organisiert die offene Qi-Gong-Gruppe.

Karl Heinz Range (Zweiter von rechts) im Gespräch mit den Mitgliedern des Starterteams. Quelle: Uwe Kranz

Roswitha Adam, Jürgen Gerlach und Bernd Burchert kennen sich bereits aus dem Kleingärtnerverein – andere bringen sich ein, um neue soziale Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen, oder sie sind Mieter der umliegenden Häuser und wollen einfach nur mitmachen. In mehreren Treffen und Einzelgesprächen mit der Quartiersmanagerin hat das Starterteam die ersten Angebote entwickelt. „Es ist sehr unterschiedlich, was jeder erwartet“, sagt Sacksteder.

Das neue Programm sieht außer Gruppen auch offene Angebote vor. So laden Pieck und Sacksteder unter dem Motte „Starten – Ankommen – Lachen – Pläne machen“ montags von 9 bis 11.30 Uhr bei Kaffee, Tee und Knabbereien zum gemeinsamen Wochenstart ein.

Spielend geht es mittwochs weiter: Von 15 bis 18 Uhr wollen Gerlach und Burchert alles ausprobieren, was man spielen kann. „Es geht uns nicht ums Kartenkloppen“, sagt Gerlach. Die Kommunikation stehe im Vordergrund. „Alle Spiele dürfen mitgebracht werden“, ergänzt Burchert. Es versteht sich von selbst, dass dabei, wie bei den anderen Angeboten auch Kinder willkommen sind. Selbst eine Qi-Gong-Kindergruppe sei denkbar, sagt Pieck.

Bei allem ist der Spaß besonders wichtig

Generationsübergreifend will auch Adam ihr Angebot, donnerstags von 15 bis 18 Uhr, verstanden wissen. Vom 13. Februar an wird alle 14 Tage gebastelt. Zum Auftakt geht es um Karnevalsdekoration, unter anderem, weil ein Kinderkarneval im Quartierstreff am 24. Februar vorbereitet werden muss.

Ingrid Kräft will eine Kochgruppe leiten. Alle vier Wochen geht es ums Einkaufen, Schnippeln, Kochen und Mixen. „Und wer nicht mehr so richtig kann, der ist einfach da“, sagt sie. Start ist am Valentinstag, 14. Februar, ab 14.30 Uhr zum Schnippeln und ab 16.30 Uhr zum Kochen. Immer freitags von 15 bis 18 Uhr kommen alle, die Lust haben, zum „After Week“ zusammen und lassen gemeinsam die Woche ausklingen.

Das soll aus Sicht des Nachbarschaftsvereins natürlich noch nicht alles sein. Weitere Angebote sind willkommen, genau wie weitere Teilnehmer im Starterteam, das damit wohl schon bald ein Orgateam werden dürfte. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 19. Februar, zwischen 13 und 14 Uhr geplant. Und eines ist Sacksteder ganz wichtig: „Es soll immer Spaß dabei sein.“

