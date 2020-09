Empelde

Ungläubig reibt sich Rüdiger Waldeck um 7.30 Uhr die Augen. Vergeblich hält der Empelder Ausschau nach den für Dienstagmorgen angekündigten Schildern, die auf eine für sechs Monate geltende, neue Verkehrsführung in der Barbarastraße hinweisen sollen. Noch stehen die Masten vereinsamt da. „Zeit war wirklich genug da. Ich habe absolut kein Verständnis dafür“, sagt er.

Wo sind die Schilder? Quelle: Heidi Rabenhorst

Richtig glücklich sieht auch Bürgermeisterin Stephanie Harms nicht aus, als auch sie sich gegen 7.30 Uhr persönlich ein Bild von der Lage machen will. „Es tut mir sehr leid, dass es nicht pünktlich geklappt hat“, entschuldigt sich die Verwaltungschefin für die Panne.

Schilder kommen fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn – um 8.05 Uhr

Fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn treffen die Bauhofmitarbeiter Christian Horsch und Michael Wiggers schließlich ein. „Wir haben die Mitteilung bekommen, dass die Schilder zum Schulschluss angebracht sein müssen“, so Wiggers. Mit den Schildern, die sie dann rasch anbringen, wird während einer halbjährigen Testphase geregelt, dass die Barbarastraße zwischen der Ecke Häken-/Hirtenstraße und der Agricolastraße nur noch in Richtung Ortsmitte von Empelde aus befahrbar ist.

Die Agricolastraße darf nun nur noch von Anliegern befahren werden. Quelle: Heidi Rabenhorst

Auch die beiden Polizeikommissare Heike de Boer und Patrick Stelter wundern sich über die fehlenden Hinweistafeln. Eigentlich sollte sie die neue Verkehrsführung überwachen. „Wir werden ab jetzt jedoch verstärkt kontrollieren, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten – und das nicht nur zu Schulzeiten“, heißt es dazu auf Nachfrage aus dem Kommissariat Ronnenberg.

André Winzer ist froh über die neue Regelung. „Es wurde Zeit, dass hier endlich etwas für die Sicherheit der Grundschüler getan wird“, sagt der Empelder. Er selbst wohne seit Kurzem an der Agricolastraße, die seit Dienstagmorgen nun nur noch von Anliegern befahren werden darf. „Hoffentlich wird diese Anordnung auch befolgt“, fügt er hinzu.

Viele Kinder kommen jetzt zu Fuß

Vieles ist anders an diesem Dienstagmorgen. Aus allen Richtungen strömen Eltern mit ihren Kindern an der Hand zu Fuß in Richtung Schule. Sie haben Verständnis. „Ich bin nur ein einziges Mal mit dem Auto bis zur Schule gefahren. Es sei zu gefährlich und einfach chaotisch gewesen. Die Mutter stellt ihren Wagen in der Nähe des Friedhofs ab und bringt die Kinder zu Fuß zur Schule.

Viele Kinder kommen neuerdings zu Fuß zur Schule. Quelle: Heidi Rabenhorst

Auch Michael Bähre hat Verständnis für die neue Verkehrsführung. „Ich fahre einfach früher von zu Hause los, und wir beide gehen das letzte Stück zu Fuß. Eigentlich ist das sehr entspannt“, berichtet der Vater des sechsjährigen Kaspian.

Michael Bähre stellt sein Auto ab und bringt Sohn Kaspian (6) zu Fuß zur Schule. Quelle: Heidi Rabenhorst

Schulleiterin Verena Kebsch-Jandel ist erleichtert – auch wenn es zu der halbstündigen Verzögerung gekommen ist. „Besser etwas zu spät als nie“, meint sei augenzwinkernd. Sie freue sich sehr darüber, dass seit Beginn des neuen Schuljahres ohnehin schon etliche Eltern nicht mehr mit dem Auto vorfahren. „Wir haben alle Eltern der Erstklässler beim Infoabend darum gebeten, ihre Kinder zu Fuß zur Schule zu bringen“, fügt die Rektorin hinzu. Gleichzeitig seien alle Erziehungsberechtigten in einem Brief über die nun geltende Einbahnstraßenregelung informiert worden.

Weil die Schilder noch nicht angebracht sind, können die Polizeibeamten Heike de Boer (links) und Patrick Stelter noch keine Verwarnungen aussprechen. Quelle: Heidi Rabenhorst

„Nach der Testphase werden wir die Situation auswerten. Danach wollen wir über das weitere Vorgehen entscheiden“, betonte Harms. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass die Einbahnstraßenregelung zum Dauerzustand werde – falls sich die Maßnahme bewähre.

Bewährt hat sich die neue Verkehrsführung bereits am ersten Tag. Uwe Buntrock, Ratsherr der Grünen und ebenfalls Anlieger, sprach von einer deutlich entspannteren Situation direkt vor der Grundschule. „Die neue Regelung führt zu weitaus weniger Verkehrsaufkommen. Ich bin froh, dass uns diese Maßnahme geglückt ist“, ist sein Fazit nach dem ersten Tag. Auch wenn es bei dem einen oder anderen noch nicht so recht in Fleisch und Blut übergegangen sei: Einige Fahrzeuglenker fuhren auch mittags noch – trotz aufgestellter Schilder – falsch herum in die Einbahnstraße. Sie müssen sich wohl erst noch an die neue Situation gewöhnen.

Von Heidi Rabenhorst