Noch dauert die Testphase an – aber das Fazit fällt schon jetzt positiv aus. „Ich betrachte die neue Regelung als sehr gelungen. Der Verkehr vor der Schule hat deutlich abgenommen“, sagt Verena Kebsch-Jandel. Die Leiterin der Theodor-Heuss-Schule ( THS) meint damit die Umwandlung der Barbarastraße, an der sich das Schulgebäude befindet, in eine Einbahnstraße, die zunächst für ein halbes Jahr vorgenommen worden war.

Die THS in Empelde besuchen derzeit rund 400 Schüler. Es versteht sich von selbst, dass das Verkehrsaufkommen zu Schulbeginn und -schluss enorm ist. Zu den Stoßzeiten morgens und mittags ist es dabei bedingt durch zahlreiche sogenannte Elterntaxis häufig zu chaotischen Verhältnissen gekommen. Die Polizei verteilte in der Vergangenheit auch Bußgelder wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Weil aber selbst diese Maßnahmen keine spürbaren Verbesserungen brachten, wandelte die Stadt Ronnenberg die Barbarastraße Mitte September zu einer Einbahnstraße um. Die Regelung gilt vorerst sechs Monate. Ein Dauerzustand ist nicht ausgeschlossen – vor allem wegen der positiven Erfahrungen nach vier von sechs Monaten seit Inbetriebnahme.

Am 15. September 2020 installierte der Bauhof der Stadt Ronnenberg die Schilder. Quelle: Heidi Rabenhorst (Archiv)

Die Schulleiterin denkt jedoch nicht nur an die Elterntaxis. „Das Industriegebiet ist nicht weit entfernt. Wir haben auch kaum noch Lastwagen in der Straße“, sagt Kebsch-Jandel. Die Barbarastraße ist ab der Einmündung Agricolastraße bis zur Y-Kreuzung mit der Häkenstraße und Hirtenstraße nur noch in Fahrtrichtung Ortsmitte befahrbar. Die Agricolastraße selbst ist seit September eine verkehrsberuhigte Zone, eine sogenannte Spielstraße, die nicht vom Durchgangsverkehr befahren werden darf.

Ab der Einmündung Agricolastraße ist die Barbarastraße nur in Fahrtrichtung Ortsmitte befahrbar. Quelle: Stephan Hartung

Bei den Elterntaxis hat Verena Kebsch-Jandel eine eindeutige Beobachtung gemacht. „Die Eltern parken nun weiter weg und gehen mit den Kindern ein Stück zu Fuß zur Schule – oder die Kinder gehen allein.“ Ein nicht zu unterschätzender Vorteil daran in pädagogischer Hinsicht: Die Kinder üben das Verhalten im Straßenverkehr. „Außerdem können sie sich, wenn sie zusammen zur Schule gehen, bereits austauschen und unterhalten. Dadurch sind sie im Unterricht konzentrierter – weil bereits alles Wichtige erzählt wurde.“ All diese Eindrücke und Erfahrungswerte sind unabhängig von Jahreszeiten oder verringertem Präsenzbetrieb im Corona-Lockdown.

Austausch mit der Stadt für das weitere Vorgehen

Wie es weitergeht und ob aus der Testphase eine dauerhafte Einbahnstraße wird, muss sich noch zeigen. Die Schulleiterin erstattete zuletzt im Schulausschuss Bericht. „Ich wurde danach gefragt und habe mitgeteilt, dass es prima läuft“, sagt Kebsch-Jandel und fügt an, „dass wir auch mit der Stadt Ronnenberg in einem guten Austausch stehen“. Innerhalb der Verwaltung „gibt es nach meinem Stand bisher auch nur positive Rückmeldungen. Wir wollen im nächsten Fachausschuss am 3. Februar entsprechend berichten“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms. Die gemachten Erfahrungen wolle man auch noch mit der Schule und dem Polizeikommissariat Ronnenberg abstimmen, sagt die Verwaltungschefin.

