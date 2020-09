Empelde

Mitglieder des TV Rot-Weiß Ronnenberg haben am Mittwochmittag festgestellt, dass in das Vereinsheim an der Straße Auf dem Hagen in Empelde eingebrochen worden war. Offenbar haben die noch unbekannten Täter die vorangegangene Nacht für den Zutritt in das Gebäude genutzt.

Über die Anzahl der Beteiligten kann die Polizei noch keine Angaben machen, ebenso wenig über die Höhe des angerichteten Schadens oder mögliches Diebesgut. Die Täter gelangten in das Gebäude, nachdem sie eine Terrassentür aufgehebelt und das Außenrollo hochgedrückt hatten. Im Anschluss brachen sie im Vereinsheim noch weiteren Türen auf und versuchten unter anderem vergeblich den dortigen Getränkeautomaten zu knacken.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517150 zu melden.

Von Uwe Kranz