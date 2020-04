Weetzen

In der Nacht zu Sonnabend sind Einbrecher in das Sportheim des SV Weetzen an der Bröhnstraße eingedrungen. Die noch unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Im Innern öffneten sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei gewaltsam diverse Schränke. Entwendet wurde dem ersten Anschein nach aber offensichtlich nichts. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist aber davon auszugehen, dass sich die Täter länger in dem Gebäude aufgehalten und dabei auch Musik gehört haben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Von Uwe Kranz