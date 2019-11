Weetzen/Empelde

Bislang noch unbekannte Täter sind im Laufe des Mittwochvormittags in ein Einfamilienhaus an der Straße Altes Bergfeld in Weetzen eingedrungen. Sie nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, indem sie eine zurückliegende Terrassentür aufhebelten. Im Haus durchsuchten die Einbrecher die Zimmer.

Ebenfalls im Verlauf des Mittwochs sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Köselstraße in Empelde eingestiegen. Auch in diesem Fall hat die Polizei noch keine Kenntnisse über die Identität der Täter, die wie in Weetzen eine Terrassentür aufhebelten.

Zeugen haben den mutmaßlichen Täter beim Verlassen des Hauses gegen 19 Uhr gesehen, das ergab eine Befragung der Polizei. Diese beschreiben ihn wie folgt: männlich, rundliches Gesicht, dunkel gekleidet und mit eher kräftiger Statur.

Zur Beute konnte die Polizei bislang in beiden Fällen noch keine Angaben machen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 entgegen.

Von Uwe Kranz