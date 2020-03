Empelde

Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag in einem Café in Ronnenberg-Empelde einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die bislang noch unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude an der Chemnitzer Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drückten sie das Oberlicht oberhalb einer Notausgangstür des Cafés auf und gelangten auf diesem Weg in die Räumlichkeiten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517150 zu melden.

Lesen Sie auch

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz