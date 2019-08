Empelde

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Empelde und hat bislang noch keinen Anhaltspunkt, wer die Täter sind. Die noch unbekannten Täter brachen zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr in den Laden an der Chemnitzer Straße ein. Das Geschäft gehört zum Komplex des dortigen Einkaufszentrums.

Beim Eindringen in das Haus hebelten die Täter die Ladentür aus der Verankerung. Anschließend entwendeten sie diverse Gegenstände aus dem Laden und stahlen den Tresor. Die Schadenshöhe konnte die Polizei bislang noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 zu wenden.

Von Uwe Kranz