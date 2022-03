Empelde

Unbekannte sind am späten Freitagabend in das Außengelände des Edeka-Markts an der Chemnitzer Straße in Empelde eingebrochen. Gegen 23.30 Uhr hatte ein Passant ungewöhnliche Aktivitäten im gesicherten Bereich des Supermarkts beobachtet und die Polizei informiert. Noch bevor die Beamten den Tatort erreichten, flüchteten die Einbrecher unerkannt. Ob vom Außengelände etwas entwendet wurde, konnte die Polizei noch nicht feststellen. Die Fahndung nach den Tätern blieb bisher ohne Ergebnis.

Zeugen die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Edeka-Marktes gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 in Verbindung zu setzen.