Empelde

Am zweiten Weihnachtstag ist an der Straße Am Kirchkamp in Empelde in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, steht noch nicht fest. Der oder die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus, um durch ein aufgehebeltes Küchenfenster in das Haus zu gelangen.

Drinnen durchsuchten sie mehrere Räume und konnten anschließend mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Gestohlen wurden Uhren und hochwertige Handtaschen. Welchen Wert das Diebesgut hat, kann die Polizei noch nicht sagen.

Der Einbruch muss zwischen 17 und 23 Uhr passiert sein. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (05109) 517115.

Von Jennifer Krebs