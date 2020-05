Benthe

Waschbären gelten als Allesfresser und Plagegeister. Sie räumen Mülltonnen aus, zerwühlen Vorgärten, zerstören Dachisolierungen und verursachen Schäden durch Kot und Urin. Weil sie hierzulande kaum natürliche Feinde haben, sind sie auch eine Gefahr für Vögel und Haustiere. „Wenn sie angegriffen werden, beißen sie sogar Hunde“, sagt der pensionierte Förster Wilhelm Kulke aus Benthe. Zurzeit sind die Tiere in dem kleinen Ronnenberger Ortsteil unterwegs. Betroffen sind vor allem die Grundstücke unmittelbar am Fuß des Benther Berges.

Überwachungskamera zeichnet Bilder von einem Waschbären auf

Der pensionierte Förster Wilhelm Kulke zeigt es: Die Allesfresser wühlen faustdicke Furchen und Löcher in Rasenflächen. Quelle: Ingo Rodriguez

Anzeige

Die nachtaktiven Streuner haben bei einem ihrer Raubzüge auf der Suche nach Futter auch unzählige Spuren im Garten von Kulke an der Lakefeldstraße hinterlassen. Dutzende faustdicke Löcher und Furchen zieren seitdem seinen Rasen. „Auch in der Nachbarschaft haben sie ihr Unwesen getrieben – wie schon Ende vergangenen Jahres“, erzählt der pensionierte Forstoberamtsrat, der dies aus Gesprächen am Gartenzaun erfahren hat.

Weitere HAZ+ Artikel

Dass der 79-Jährige die Verursacher der Schäden genau benennen kann, verdankt der Diplom-Ingenieur für Forstwesen und passionierte Jäger aber keineswegs seiner eigenen Expertise. „Derartige Löcher hatte ich im Wald bislang noch nie gesehen“, räumt er freimütig ein. Allenfalls habe er auf der Jagd von seinem Hochsitz aus schon einmal eine Rotte der Tiere erspäht. Deshalb hatte Kulke zunächst Wildschweine als mögliche Übeltäter vermutet.

Doch weit gefehlt: Für das zerstörungswütige Wirken von Waschbären in Benthe gibt es einen unwiderlegbaren Beweis. Eine Überwachungskamera der Familie Vasenthien habe in deren nahe gelegenen Garten am Buchenweg vor wenigen Tagen einen der Plagegeister schwarz auf weiß im Bild festgehalten, erzählt Kulke und zeigt die gut erkennbare Aufnahme. Auch andere Einwohner Benthes haben Kulke bei seiner Ursachenforschung telefonisch von ähnlichen Schäden in ihren Gärten berichtet.

Eine Überwachungskamera hat einen der Plagegeister vor wenigen Tagen bei einem Streifzug durch einen Garten gut erkennbar aufgenommen. Quelle: Überwachungskamera Vasenthien

Keine Lebensmittelreste im Garten entsorgen und Mülltonnen wegschließen

Kulke rät deshalb seit Tagen in der Nachbarschaft immer wieder dazu, die Türen geschlossen zu halten, Mülltonnen wegzuschließen und keine Lebensmittelreste im Garten in Kompostkuhlen zu entsorgen. „Wenn sie nichts zum Fressen finden, ziehen Waschbären erfahrungsgemäß weiter“, sagt Kulke, der inzwischen gründlich recherchiert hat. Er schätzt, dass es sich in Benthe um eine Rotte von vier bis fünf weiblichen Fähen oder männlichen Rüden handelt. „Sie sind in Gruppen unterwegs und wühlen mit ihren Schnauzen im Gras nach Würmern“, sagt Kulke. Besonders problematisch: Waschbären nehmen auch Vogelnester aus, können zur Verteidigung Haustiere beißen und dabei Krankheiten übertragen, wie Kulke erläutert. „Sie dürfen zwar außerhalb der Brut- und Setzzeit auch gejagt werden, aber dass dies in Ronnenberg getan wird, ist mir nicht bekannt.“

Die Allesfresser wühlen auf ihren nächtlichen Raubzügen immer wieder faustdicke Löcher in Rasenflächen. Quelle: Ingo Rodriguez

Kulke setzt deshalb darauf, dass die Rotte in Benther Gärten wenig Nahrung findet und weiterzieht. Beheimatet sind Waschbären nach seinen Angaben erst sei einigen Jahrzehnten in Deutschland. „Ein Forstmann hat 1934 zwei Pärchen aus einer nordamerikanischen Pelztierzucht in Hessen ausgesetzt, weil er es offenbar für eine Bereicherung der heimischen Natur hielt“, hat Kulke inzwischen bei seinen Recherchen herausgefunden.

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez