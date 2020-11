Ronnenberg

In den kommenden Jahren soll zwischen der Empelder Straße und der Bundesstraße 217 das Gewerbegebiet Ronnenberg Nordost entstehen. Derzeit sind die Stadtverwaltung, der Investor Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) und die Ratsfraktionen dabei, den Feinschliff für die Planungen abzustimmen. In diesem Zusammenhang ist auch ein alter Plan aus der Schublade wieder aufgetaucht: die sogenannte Spange. Diese nördliche Umgehungsstraße für die Ortsdurchfahrt in Ronnenberg war bereits 2006 diskutiert worden. Realistisch wäre aktuell allerdings eher, dass aufgrund der Zuwegung zum neuen Gewerbegebiet ein Möglichkeit zur Umfahrung der Ronnenberger Durchfahrt entstehen kann.

„Nadelöhr“ soll von Durchfahrtverkehr befreit werden

Eine solche „heimliche Umgehungsstraße“ hatten die Fraktionen in der Diskussion über das Gewerbegebiet im vergangenen Jahr noch abgelehnt. Daran hält inzwischen nur noch die Gruppe aus SPD und Linken fest. Die Anbindung an die Empelder Straße und die Bundesstraße 217 „sollte Fahrtmöglichkeiten in das und aus dem Gewerbegebiet für den Quell- und Zielverkehr zu diesen Gewerbestandorten bieten“, erklärte Paul Krause für die Gruppe. Eine echte Spange müsste dagegen eine Verlängerung über die Empelder Straße und die Bahnlinie hinaus bis hin zur Bundesstraße 65 nach sich ziehen. „Das aber ist ziemlich unrealistisch“, urteilt Krause.

Anzeige

Zumindest in diesem Punkt scheint im Rat Einigkeit zu herrschen. Alle anderen Fraktionen wittern aber offenbar die Chance, mit der Entwicklung des Gewerbegebietes eine Verkehrsentlastung für den Bereich Ihmer Tor herbeiführen zu können, das außer Gerald Müller ( CDU) auch Krause als „Nadelöhr“ bezeichnet. Der AfD-Fraktionschef Georg Zimbelmann beschreibt den möglichen Verlauf der neuen Verbindung, die von der B 217 über die bestehende Straße Zum Alten Garten durch das noch zu realisierende Gewerbegebiet zur Empelder Straße führen soll. „Es wäre kaum jemanden zu erklären, wenn die dann sowieso vorhandene Erschließungsstraße des Gewerbegebiets nicht auch als Entlastungsstraße für das Ihmer Tor und die Empelder Straße genutzt werden würde“, ergänzt der Grüne Jens Williges die Überlegungen.

Bringt Entlastung für Ronnenberg mehr Verkehr für Empelde ?

Der Haken dabei: Eine Zufahrt zum Gewerbegebiet, die gleichzeitig zum Umfahren der Ortsdurchfahrt genutzt wird, könnte „erfahrungsgemäß zusätzlichen überörtlichen Verkehr anlocken“, wie Krause befürchtet. Auch Zimbelmann kann sich diese für Empelde negative Entwicklung vorstellen. Die Empelder Ortsdurchfahrt ist aber – vor allem im Berufsverkehr – schon jetzt häufig überlastet. Wie die Grünen gingen CDU, Freie Wähler und FDP davon aus, dass sich die Veränderung in Empelde in Grenzen halten werde, erklärt Müller. „Hierzu muss aber die Faktenlage vor einer eventuellen Realisierung nochmals überprüft werden.“

Im Gespräch ist eine Zufahrt von der viel befahrenen Bundesstraße aus über die bereits bestehende Anbindung an der Straße Zum Alten Garten. Quelle: Ingo Rodriguez

Für die Grünen ist hingegen klar, dass sich die Attraktivität der Empelder Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr ohnehin verringern wird und auswärtige Fahrer den Bereich dann meiden. Dazu würden die geplante Tempo-30-Regelung für die Berliner Straße und bereits angekündigte, längere Schließzeiten der Bahnschranken beitragen. Auch das Schaffen von mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger böte weitere Möglichkeiten, den Autoverkehr auf den innerörtlichen Quell- und Zielverkehr zu beschränken.

SPD will Lastwagen vom Ihmer Tor verbannen

Tempo 30 und ein generelles Durchfahrtverbot für Lastwagen sind dagegen aus Sicht von SPD und Linken eher die richtigen Maßnahmen, um die angestrebte Entlastung für die Ronnenberger Ortsdurchfahrt zu erreichen. Krause erinnert derweil daran: „Der Straßenzug Ihmer Tor ist die Hauptroute, die von den Einwohnerinnen und Einwohnern im Stadtteil Ronnenberg in Richtung von und nach Hannover sowie Hameln genutzt wird.“ Ein großer Teil des Fahrzeugverkehrs sei also „hausgemacht“.

Von Uwe Kranz