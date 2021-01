Ronnenberg

Besonders gefährdet, schwer am Coronavirus zu erkranken, sind alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Um diese Personen noch besser als alle anderen zu schützen, bietet die Michaelisgemeinde seit Beginn der Pandemie einen Einkaufsservice an. Bisher hat Rebecca Brückner dieses kostenlose Angebot koordiniert. Die Pastorin befindet sich derzeit allerdings im Mutterschutz. Demnächst übernimmt ihre Aufgabe Pastor Thomas Mayer. Bis dahin laufen die Fäden bei Hannelore Kammer im Pfarrbüro zusammen.

20 Helfer im Dienst der Nachbarschaftshilfe

Kirchenvorstandsvorsitzende Ingrid Krause freut sich über den gut angenommenen Einkaufsservice und über den Pool von rund 20 Helfern, aus dem sie schöpfen könne. „Die Nachfrage war und ist auch jetzt nicht überdimensional groß, da bei uns in Ronnenberg die Nachbarschaftshilfe groß geschrieben wird“, erzählt sie. Zudem gebe es Großfamilien, die sich untereinander helfen und für ihre Eltern und Großeltern einkaufen. „Oft kommen aber auch die Enkelkinder aus Hannover“, fügt sie hinzu. Die Folgen des Coronavirus in Ronnenberg beträfen vor allem ältere und vorbelastete Menschen, meint Krause. Diese hätten verständlicherweise aktuell Angst, für Einkäufe das Haus zu verlassen. Gerade in Krisensituationen müssten alle zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. „Das klappt bei uns auf dem Dorf hervorragend“, sagt sie.

Sabine Dötzer ist als Helferin von Anfang an dabei

Zu den ehrenamtlichen Helferinnen, die von Beginn an dabei sind, gehört Sabine Dötzer. Die 62-Jährige freut sich, dass sie anderen Menschen helfen kann. „Meistens sind es drei bis vier Mitbürger, denen ich in diesen schweren Zeiten behilflich bin“, berichtet sie. Fast immer erledige sie Einkäufe für sie. Aber auch Wege zur Post oder zur Apotheke zählen zu ihren Tätigkeiten. Nach Corona möchte die Ronnenbergerin ihre Hilfe nicht einstellen. „Meine erwachsenen Kinder wohnen etwas weiter weg und ich habe Zeit, mich um andere Menschen zu kümmern.“ Ohnehin ist sie auch anderweitig noch in Sachen Ehrenamt unterwegs: So hilft Dötzer bei der AWO-Tafel in Barsinghausen regelmäßig aus.

Menschen, die Hilfe beim Einkauf benötigen, können sich bei Hannelore Kammer im Pfarrbüro unter der Telefonnummer (0 51 09) 51 95 47 melden oder eine E-Mail an kg.ronnenber@evlka.de schreiben. Das Büro ist derzeit ausschließlich telefonisch dienstags von 15 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Kammer hört den Anrufbeantworter regelmäßig ab.

Von Heidi Rabenhorst