Ronnenberg

Neue Eiszeit in Ronnenberg: Nur vier Tage nach der Schließung seiner beliebten Eisdiele im Ortszentrum hat der Gastronom Henrik Walde den Laden nun in seiner Lütt Jever Scheune bereits wieder eröffnet. Walde muss die alten Geschäftsräume an der Straße Lange Reihe nach einem Gerichtsurteil aufgeben. Nun hofft der Gastronom auch für den rund 300 Meter entfernten Standort an der Straße Hinter dem Dorfe auf genügend Laufkundschaft. „Ich habe viel Werbung in den sozialen Netzwerken gemacht und schon viele Anfragen beantwortet. Jetzt lasse ich mich überraschen“, sagte Walde am Freitag um 14 Uhr unmittelbar nach dem Neustart. Er hatte zuvor innerhalb von nur vier Tagen die nötige Ausstattung für den Eisverkauf in die Lütt Jever Scheune gebracht. „Ohne die Unterstützung von Freunden hätte ich das nicht geschafft“, sagte Walde.

Stammgäste kommen pünktlich

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die ersten Stammkunden auf dem Hof der Lütt Jever Scheune angekommen, um sich bei einer Temperatur von etwa 30 Grad Celsius ihr Lieblingseis servieren zu lassen. „Bei diesen drei Kindern weiß ich schon, welche Sorten sie bestellen“, sagte der Gastronom, als sich der sechsjährige Moritz, dessen dreijährige Schwester Lina und Cousin Allen (8) näherten. Das Geld für ihre großen Eiskugeln durften die Kinder behalten. „Wegen der Eröffnung gebe ich euch das heute aus“, sagte Walde zu den bereits fröhlich schleckenden Kindern.

Auch Moritz (von links, 6), Lina (3) und Allen (8) holen sich nur Minuten nach der Neueröffnung bei Henrik Walde ein Eis. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch Renaldo Franz aus Ronnenberg zählte zu den ersten Gästen am neuen Standort. „Ich habe im Internet von der Neueröffnung erfahren und wollte pünktlich zum Start da sein“, sagte Franz. Er habe auch Waldes bisherige Eisdiele regelmäßig besucht und halte ihm die Treue, kündigte er an. Für die elfjährige Emma und Bruder Amury ist der neue Standort sogar etwas günstiger gelegen. Sie seien in den Ferien zu Besuch bei ihren Großeltern, deren Wohnung sehr nah an der Lütt Jever Scheune liege, sagten sie.

Eisdiele neben Biergarten

Henrik Walde serviert Lea Schumann (19) einen Eisbecher. Quelle: Ingo Rodriguez

Für Walde beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung. Nun hat er auf dem Gelände seiner Lütt Jever Scheune drei gastronomische Geschäftszweige vereint: Veranstaltungsscheune, Biergarten und Eisdiele. Den Laden Lüttes Eiscafé hatte der Gastronom im April 2019 im Ortskern eröffnet.

Auf die Corona-Krise mit erheblichen Auswirkungen auf den Betrieb in der Eisdiele und seiner Veranstaltungsscheune reagierte Walde mit der Eröffnung eines Biergartens vor der Scheune und einem Außer-Haus-Verkauf der Eisspezialitäten. Nach den Lockerungen der Corona-Regeln ereilte Walde die gerichtliche Entscheidung, dass eine Gastronomie im früheren Gebäude der Eisdiele nicht zulässig sei. Dies beruht auf einem Teilungsvertrag der beiden Besitzerinnen der Immobilie. Walde hatte den Laden dennoch vor einem Jahr von einer der Eigentümerinnen als Eisdiele mieten dürfen und nach eigenen Angaben deutlich mehr als 30.000 Euro investiert. Die andere Eigentümerin ging aber gerichtlich gegen den Betrieb vor und bekam recht. Daraufhin verlegte Walde jetzt die Eisdiele in seine Lütt Jever Scheune.

Amury (10) und Emma (11) gehören auch zu den ersten Gästen von Henrik Walde am neuen Standort in der Lütt Jever Scheune. Quelle: Ingo Rodriguez

„Nun habe ich alles an einem Standort und werde künftig an sieben Tagen in der Woche um 14 Uhr öffnen“, kündigte Walde an. Allerdings falle die Laufkundschaft an der Buswendeschleife und der Schule für den Eisladen weg. Er hofft deshalb für seinen neuen Standort auch auf neue Laufkundschaft – und auf einen günstigen Verlauf der Corona-Pandemie. „Wenn das Wetter im September schlechter wird, kann ich hoffentlich in der Scheune wieder mehr Programm als bislang anbieten“, sagte Walde.

Von Ingo Rodriguez