Empelde

Vier Tage haben Kinder gemeinsam trainiert, gespielt gegessen und getobt. Dann ging das achte Handballcamp des TuS Empelde in der Sporthalle an der Barbarastraße mit einem lustigen Eltern-Kind-Turnier zuende. „Gegen die kleinen E-Jugendlichen dürfen die Eltern natürlich nur mit ihrem linken Arm werfen“, sagte Rüdiger Waldeck vom Handballjugendförderkreis am Rande des Turniers und schmunzelte. Er hatte sie am Vormittag noch mit einer schweißtreibenden Trainingseinheit auf die Partien gegen die Kinder vorbereitet. Insgesamt 21 Mütter und Väter nahmen an der Übungsstunde teil. „Ich habe die richtig gequält. Da werden einige morgen Muskelkater haben“, sagte Waldeck augenzwinkernd.

Förderkreis finanziert Speisen und Getränke

Den Zusammenhalt innerhalb der Handballabteilung stärken und gemeinsam jede Menge Spaß haben: Mit diesem Ziel wird beim TuS Empelde bereits seit einigen Jahren für die Nachwuchsmannschaften ein Trainingslager organisiert. Auch dieses Mal waren wieder mehr als 70 Jungen und Mädchen von der E- bis zur A-Jugend dabei – sowie 21 ehrenamtliche Übungsleiter. „Ohne die vielen Helfer könnten wir die Rasselbande doch gar nicht bändigen“, sagte Waldeck und lobte das freiwillige Engagement. Der Handballjugendförderkreis hatte großen Anteil am Erfolg der Aktion. „Wir haben Speisen und Getränke finanziert. Außerdem hat ein Supermarkt 25 Kilo Obst und Gemüse gespendet“, sagte Waldeck.

Der logistische Aufwand war groß: An den ersten drei Tagen des Trainingslagers zu Beginn der Herbstferien hatte der Handballnachwuchs in den beiden Hallen an der Barbarastraße sowie in der kleinen Turnhalle der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) am Sportpark in mehreren Gruppen vormittags trainiert. „Nach dem gemeinsamen Mittagessen gab es nachmittags noch einmal zwei Trainingseinheiten“, berichtete Waldeck. Jedes Team sei zweimal täglich gefordert gewesen. Am vergangenen Donnerstag hatten die Kinder außerdem am Benther-Berg-Lauf teilgenommen.

Übernachtung auf dem Boden der Sporthalle

Als der Nachwuchs am Sonnabend gegen die Mütter und Väter antrat, hatten rund 20 Handballkinder und mehrere Trainer einen der Höhepunkte des Trainingscamps schon hinter sich: eine gemeinsame Übernachtung auf dem Boden der Sporthalle. Daran hatte auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms teilgenommen. „Die waren ganz artig“, berichtete sie später. Lob gab es für die gute Seele in der Halle. „ Suzanne Cotton hat durchgehend an allen Tage bei der Essensausgabe und an der Verpflegungsstation geholfen“, berichtete Waldeck. Auch die Jungen und Mädchen sowie die Eltern wussten diesen Einsatz zu würdigen. „Sie war immer da und hat uns umsorgt“, sagte eine Jugendliche, als sich am Büfett wieder eine kleine Gruppe um die ehrenamtliche Helferin geschart hatte.

Die ehrenamtliche Helferin Suzanne Cotton (Mitte) versorgt an der Verpflegungsstation die Eltern, Kinder und Jugendlichen. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

TuS Empelde: Vorstand im Amt bestätigt

Handballjugendförderkreis feiert zehnjähriges Bestehen

Beim Handballturnier bleibt alles ruhig

10 Jahre Handball-AG an der Grundschule

Von Ingo Rodriguez