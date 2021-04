Ronnenberg

Eltern und vor allem Kinder in Ronnenberg werden in einigen Wohnquartieren langsam ungeduldig. Je wärmer die Temperaturen der Frühlingswitterung, desto mehr zieht es die Jungen und Mädchen auf die Spielplätze der Stadt. Und da passt es gar nicht, dass sich Umbauten, Sanierungen und Neugestaltungen auf mehreren Spielflächen verzögern. Der Grund ist auch in diesem Fall die Corona-Pandemie, die bei den Spielgeräten zu längeren Lieferzeiten führt.

Vor allem in Bezug auf den Spielplatz Ohefeld in der Nähe des Ronnenberger Gemeinschaftshauses erreichen die Mitarbeiter vermehrt Anfragen zum Fortgang der Arbeiten. „Wir mussten ganz vielen Eltern Auskunft geben“, erzählt Andrea Unterricker, die im Rathaus für die Freiraumplanung zuständig ist. Sie bittet noch um etwas Geduld und kündigt die Inbetriebnahme des überarbeiteten Spielplatzes für den Mai an.

Rollrasen Im Ohefeld muss vor Öffnung richtig anwachsen

Derzeit hake es noch am gerade erst verlegten Rollrasen. Wenn dieser zu früh belastet wird, ist absehbar, das er nach kurzer Zeit kaputt wäre, erklärt Unterricker. Dann müsste der Spielplatz erneut gesperrt werden. Eine neue Beschilderung soll Kinder und Eltern über diesen Umstand jetzt vor Ort informieren. Freuen dürfen sie sich über einen neu gestaltetem Sandspielbereich und eine vielseitig nutzbare Sand- und Matschspielanlage, eine neue Doppelwippe „Libelle“, ein neues Wipptier „Frosch“, und eine neue Doppelschaukel.

Öffnung an der Bröhnstraße vorgezogen

An der Bröhnstraße in Weetzen ist die Öffnung des veränderten Spielplatzes dagegen kurzfristig vorgezogen worden. Gemeinsam mit Anwohnern und Nutzern war hier im vergangenen Sommer eine Teilumgestaltung mit zusätzlichen Spielgeräten geplant worden. Das Angebot komplettieren hier eine neue Hangelleiter, eine Sechserwippe, neue Sitzgelegenheiten und eine veränderte Bepflanzung. Noch in dieser Woche will die beauftragte Firma die Bauzäune entfernen.

Wenige hundert Meter weiter liegt der Spielbereich Reuterweg für Kleinkinder, der in einigen Bereichen im Juni geöffnet werden soll. Auch die Jungen und Mädchen einer benachbarten Tagespflege profitieren hier künftig von einem attraktiven Sandspielbereich und einem Sandspielhaus. Ein Hügel mit einer neuen Rutsche soll dann im Juli freigegeben werden.

Im Goldfeld öffnet der neue Motto-Spielplatz Anfang Juli

Komplett neu gestaltet wird der Spielplatz Im Goldfeld in Ronnenberg. Dort hatte es eine umfassende Bürgerbeteiligung gegeben. Allerdings hat die Verwaltung für die Themenwelt „Wiese“ mit besonders langen Lieferzeiten zu kämpfen. Vermutlich erst Anfang Juli soll das Areal den Kindern deshalb zur Verfügung stehen. Die naturnahe Neugestaltung beinhaltet unter anderem einen Sandbachlauf, ein Spielhaus, Wipptiere und eine große Kletteranlage mit Rutsche.

Auch von hier sind es nur wenige hundert Meter bis zu einem weiteren Spielplatz, der verbessert wird. Am Knappenweg in der Nähe des Ronnenberger Bahnhofs können die Kinder ab Anfang Juni auf einem neuen Sandspielbereich mit Spielhaus und einem Rutschenturm toben.

An der Robert-Koch-Straße in Empelde geht es ebenfalls Juni wieder los. Auf einer Teilfläche stehen dann ein neuer Sandspielbereich mit Hügel und Kleinkindrutsche bereit. Eine neuer Rutschenturm folgt voraussichtlich im Spätherbst aufgrund langer Lieferzeiten für Spielgeräte.

Auch Ersatzteile zur Reparatur fehlen noch

Darunter haben auch die Mitarbeiter des Bauhofes zu leiden, die weiterhin damit beschäftigt sind, auf diversen weiteren Spielplätzen Geräte zu reparieren. Sobald die entsprechenden Ersatzteile zur Verfügung stehen, werden diese Arbeiten nach und nach fortgeführt, heißt es aus dem Rathaus.

