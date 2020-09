Benthe

Unerwartete Hilfe bei der Schaffung von Kindergartenplätzen könnte die Stadt Ronnenberg im nächsten Jahr von einer Elterninitiative aus Benthe erhalten. Die Mütter Annette Oumate Ozong und Hanna Bylda wollen am Benther Berg einen Waldkindergarten eröffnen. „Ein Grundstück haben wir bereits gefunden“, sagt Oumate Ozong. Können alle Rahmenbedingungen erfüllt werden, soll die Betreuungseinrichtung auf dem Gelände des Café Waldwinkel eingerichtet werden. Für die Trägerschaft wollen die beiden Frauen einen Elternverein gründen.

Als Bezugspunkt der Betreuungsgruppe für 15 Kinder dient bei einem Waldkindergarten ein Bauwagen, der an einem geeigneten Platz fest abgestellt wird. Zusätzlich muss eine Toilette eingerichtet werden. Die Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde haben die Initiatorinnen bereits erhalten. Oumate Ozong und Bylda planen demnach, eine Betreuungszeit von sechs Stunden – voraussichtlich von 8 bis 14 Uhr – anzubieten.

Gespräche mit Kultusministerium stehen noch aus

In einem Waldkindergarten werden die Mädchen und Jungen sehr naturnah und überwiegend an der frischen Luft betreut. Der Bauwagen dient als Rückzugsort und für Beschäftigungen wie Basteln, Malen und Lesen. Bei Extremwetterlagen muss ein sogenannter Sturmraum vorgehalten werden. Auch dafür gebe es bereits eine Idee, sagt Oumate Ozong. Es fehlt aber noch die letzte Rückmeldung der künftigen Gastgeber. Für eine Zulassung müssen die Organisatorinnen außerdem ein pädagogisches Konzept vorlegen – ein Gespräch mit dem Kultusministerium darüber steht noch aus.

Von diesen ungeklärten Fragen abgesehen, sind die beiden Mütter mit den Vorbereitungen schon weit gekommen. Mit der Stadt Ronnenberg habe es sehr freundliche Gespräche gegeben, sagt Oumate Ozong. Dort habe man ihnen unter anderem Unterstützung für den Bauantrag signalisiert, der für die Aufstellung des Bauwagens notwendig ist. Letztlich seien für den sicheren Stand des Wagens Erdarbeiten nötig. Auch den Realverband und die Waldbesitzer haben die beiden Frauen nach eigener Angabe bereits von ihrem Vorhaben überzeugt. Und gemeinsam mit Gisela Wicke vom Naturschutzbund ( Nabu) haben die beiden Frauen bereits sichergestellt, dass am Standort keine für die Kinder gefährlichen Pflanzen wachsen.

Stadt lehnt die Trägerschaft ab

Gescheitert sind die beiden Frauen im Rathaus lediglich mit der Frage, ob die Stadt die Trägerschaft für den Waldkindergarten übernehmen will. Diese soll jetzt der Elternverein übernehmen. Dass dabei auch im hohen Maße Verwaltungsaufgaben und bürokratische Prozesse auf die Verantwortlichen zukommen, schreckt Oumate Ozong und Bylda nicht. Die Initiative Kinderladen aus Hannover habe den bisherigen Prozess der Kindergarten-gründung begleitet. „Für einen geringen finanziellen Aufwand übernehmen sie auch die Verwaltung des Kindergartens für uns“, sagt Oumate Ozong.

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Eröffnung ist nun die Betriebserlaubnis, die auch die Tür zu verschiedenen Fördertöpfen öffnet. Die 15 Plätze der Gruppe soll der Verein dann in Eigenregie außerhalb des Punktesystems der Stadtverwaltung vergeben, wie die Gründerinnen sagen. Erste Anfragen habe es bereits gegeben. „Wir haben aber noch niemanden angesprochen oder Werbung gemacht“, sagt Oumate Ozong. Unter anderem gibt es inzwischen die Facebookseite Waldkinder am Benther Berg. Diese sei leichter einzurichten als eine Internetseite, erklärt sie. Außerdem können sich alle, die an der Elterninitiative und dem Waldkindergarten interessiert sind, unter per E-Mail an waldkinder.ronnenberg@gmail.com mit den beiden Frauen in Verbindung setzen.

Wenn es richtig losgeht, sollen Kinder aus dem gesamten Ronnenberger Stadtgebiet den Waldkindergarten besuchen können. Ginge es allein nach dem Willen der Organisatorinnen, müssten die Stadtgrenzen aber nicht der äußerste Rand des Einzugsgebietes bleiben. „Ich könnte mir vorstellen, dass auch Eltern aus Badenstedt Interesse haben“, sagt Oumate Ozong.

