Über den Erfolg der Einbahnstraßenregelung vor der Theodor-Heuss-Grundschule in Empelde herrscht offenbar mehr Uneinigkeit, als es zunächst den Anschein gemacht hat. Um die Elterntaxis aus der Barbarastraße auszusperren beziehungsweise den Bring- und Abholverkehr zu disziplinieren, hatte die Stadt die Straße im Bereich der Schule zunächst für ein halbes Jahr zur Einbahnstraße erklärt. Im Ausschuss für Stadtplanung wurde nun deutlich, dass es unterschiedliche Meinungen über die Wirkung der Maßnahme gibt. Der Ausschuss soll sich nun noch einmal gesondert mit dem Thema befassen.

Harms: Regelung hat sich bewährt

Im Ausschuss auf das Thema angesprochen, berichtete Thorsten Arndt, Teamleiter der Verwaltung, die Rückmeldungen zur Einbahnstraßenregelung seien positiv. Lediglich vereinzelt seien Anwohner dem Projekt nicht zugetan. Auch Verena Kebsch-Jandel, Leiterin der Theodor-Heuss-Schule, hatte sich lobend über die Einbahnstraßenregelung geäußert. Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) resümierte deshalb im Ausschuss: „Die Testphase sollte verlängert werden, weil sie sich bewährt hat.“

Uwe Buntrock (Grüne), selbst Anlieger in dem betroffenen Bereich, beschreibt dagegen eine konstruktive Kritik in den Rückmeldungen der Anwohner. Er verwies auf eine ähnliche Regelung in Barsinghausen. Dort, an der Straße Spalterhals, sei die Einbahnstraßenregelung zeitlich begrenzt, was in der Bevölkerung gut ankomme.

Im weiteren Umfeld der Straße ergibt sich für die Anwohner jedoch ein gänzlich anderes Bild, wie Fabian Hüper (SPD) im Ausschuss berichtet. Dort komme die Einbahnstraße weniger gut an, da sich das Problem durch die Maßnahme lediglich in die benachbarten Straßenzüge verlagere. Die Eltern brächten ihre Kinder zwar nicht mehr bis direkt vor die Schule, dennoch würden die meisten Kinder weiterhin mit dem Auto so nah wie möglich zur Schule gebracht.

Anwohner: Autos stauen sich immer noch

Anwohner beklagen sich zudem über den großen Umweg, den sie nun den ganzen Tag über in Richtung Ortsmitte fahren müssen und die daraus resultierenden Folgen für die Umwelt. Andere verweisen darauf, dass im aktuellen Szenario ohnehin weniger Schüler gleichzeitig in die Barbarastraße kommen. Dennoch stauten sich die Autos abholender Eltern auf der Straße in langer Reihe in Richtung Längsfeldstraße.

Die verschiedenen Erfahrungen sollen nun in einer der kommenden Sitzungen des Ausschusses noch einmal gesondert zusammengetragen und diskutiert werden. Das Problem mit den Elterntaxis scheint zumindest mit dem einfachen Aufstellen von Einbahnstraßenschildern noch nicht gelöst zu sein.

Von Uwe Kranz