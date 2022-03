Empelde

Nach vielen Verzögerungen soll es nun bald weitergehen auf der Baustelle an der Marie-Curie-Schule (MCS) in Empelde. Eigentlich sollten in den dortigen Erweiterungsbau im Sommer dieses Jahres der fünfte und sechste Jahrgang der KGS aus Ronnenberg umziehen. Da aber bereits bei den Erdarbeiten Altlasten entdeckt worden waren, kam es durch die Entsorgung zu einer mehrmonatigen Pause. Ein Neustart ist nun für den April geplant.

Wie Cord Hennies, Leiter des Teams Gebäudewirtschaft, im Fachausschuss berichtete, führt die Verwaltung derzeit entsprechende Verhandlungen mit dem Rohbauunternehmen. Der Zeitverzug beschert der Stadt Folgekosten. Was allein für die Entsorgung der belasteten Böden zusätzlich gezahlt werden muss, konnte Hennies noch nicht beziffern. Hinzu kommen die Kosten für eine Erweiterung des Hortcontainers am Mühlenrär in Ronnenberg. Denn diese 382.000 Euro teure Maßnahme wird notwendig, weil die aus allen Nähten platzende Grundschule in Ronnenberg noch nicht wie geplant in das derzeit weiterhin von der MCS genutzte Gebäude umziehen kann.

Grundschule Auf dem Hagen in Empelde: Schlechte Nachrichten gab es zuletzt auch von dieser Baustelle. Wegen Zeitverzugs in einzelnen Gewerken und Lieferschwierigkeiten kann der Unterricht nicht wie geplant im Sommer 2022, sondern erst zwölf Monate später beginnen. Trotzdem würden die beauftragten Firmen angehalten, die Arbeiten bis zum Jahresende abzuschließen, das könne voraussichtlich auch erfüllt werden, sagt Hennies. Die weitere Verzögerung ergibt sich aus einer Vorgabe der Landesschulbehörde, die von einem Umzug der Schüler zum Schulhalbjahr abgeraten hat.

Neue Kita in Linderte: Hier geht es am Freitag, 25. März, einen entscheidenden Schritt nach vorn. Per Schwertransport werden die einzelnen Module für das neue Gebäude angeliefert und dann mit einem Kran auf das Fundament gesetzt. Es entsteht Raum für eine Kindergarten- und eine Krippengruppe. Zum neuen Kindergartenjahr sollen dort die ersten Mädchen und Jungen betreut werden. Gleich nebenan soll noch in diesem Monat der Bau des Bolzplatzes beginnen. Dieser musste, ebenso wie ein Spielplatz, aufgrund der Kita-Planungen verlegt werden.

Kita-Neubau vor dem Rathaus in Empelde: Dort sollen bald die Bagger anrollen – der Baustart für die Kita Empelde VI „In der Beschen“ ist laut Hennies im Mai geplant. Die Ausschreibung für die Rohbauarbeiten läuft bereits. Zwei weiteren Kindergarten- und zwei Krippengruppen wird das Gebäude Platz bieten, hinzu kommen Erweiterungsmöglichkeiten für Büros der Verwaltung.