Empelde

Die Arbeiten zur Modernisierung und Aufwertung der Bezirkssportanlage in Empelde können noch im Juli beginnen. Das hat jetzt Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms mitgeteilt. Demnach liegt es nur noch an den Sportvereinen TuS und Borussia Empelde, genaue Termine für die drei geplanten Baumaßnahmen zu finden. Nötig sind Zeiten mit möglichst wenig Trainings- und Spielbetrieb. Die Stadt will insgesamt 335.000 Euro investieren, um die Anlage aufzuwerten.

Training verbessern und Zeiten verlängern

Hintergrund der Pläne ist der geplante Neubau einer zweiten Grundschule Auf dem Hagen in Empelde. Die Einrichtung soll auf dem Grundstück des bisherigen Aschenplatz der Bezirkssportanlage errichtet werden. Weil dieses Spielfeld für die Vereine ersatzlos wegfällt, will die Stadt auf den beiden verbleibenden Plätzen die Nutzungsmöglichkeiten verbessern und längere Trainingszeiten ermöglichen.

Anzeige

So soll zunächst rund um den A-Platz für etwa 130.000 Euro eine neue Flutlichtanlage errichtet werden, da die bisher vorhandene Beleuchtung nur den nun wegfallenden C-Platz erleuchtet hat. So wird es künftig möglich sein, auf dem Rasenplatz auch in dunklen Abendstunden zu trainieren und spielen.

Weitere HAZ+ Artikel

Um den A-Platz künftig auch im Dunkeln nutzen zu können, soll eine Flutlichtanlage rund um das Spielfeld installiert werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Damit der B-Platz ebenfalls künftig eine höheren Belastung verkraften kann, soll dort laut Harms für rund 60.000 Euro eine Drainage eingebaut werden. Nach längeren Regenfällen gleicht der Platz bisher einer Sumpflandschaft. Künftig soll das Regenwasser besser abfließen können. Mit dieser Maßnahme kann die potenzielle Nutzungszeit auf diesem Spielfeld über das gesamte Jahr gesehen verlängert werden.

Der B-Platz soll mit einer Drainage ausgestattet werden, damit nach Regen das Wasser besser abfließt und der Rasen seltener völlig durchnässt ist. Quelle: Ingo Rodriguez

Von einer Erneuerung der inzwischen bereits sehr abgenutzten und hügeligen Laufbahn sollen laut Bürgermeisterin vor allem die Leichtathleten des TuS Empelde profitieren. Rund 145.000 Euro wird es kosten, den Belag grundlegend zu erneuern und bessere Trainingsbedingungen zu schaffen. Wie bei der Drainage sollen auch die Arbeiten an der Laufbahn voraussichtlich im Oktober beginnen. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten im vierten Quartal beendet werden können“, erklärt Bauhofleiter Björn Gaschler.

Der inzwischen bereits erheblich abgenutzte Belag der Laufbahn soll gründlich überarbeitet und erneuert werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Vereine suchen Zeitpunkt für Baustart

Dass die Bürgermeisterin zuletzt auf Fragen nach einem Start der geplanten Modernisierung noch keine Auskunft gegeben hatte, kann sie erklären: „Wir mussten erst mit den Vereinen sprechen.“ Nach den inzwischen abgeschlossenen Gesprächen seien die Sportvereine nun darum bemüht, gut geeignete Zeitpunkte für die Bauarbeiten zu finden. „Die Fußballer von Borussia müssen zum Beispiel erst selbst in Erfahrung bringen, wie lange es wegen der Corona-Krise noch dauert, bis der Spielbetrieb wieder richtig losgeht“, sagt Harms.

Von Ingo Rodriguez